PONY「小臉抗紋按摩法」5步驟　讓你跟鬆垮嘴邊肉、法令紋說再見

▲PONY每天化妝，肌膚狀態依舊好到讓粉絲羨慕不已。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Pony小紅書、IG

不少女生從年輕就開始抗老，就是怕肌膚老化鬆垮變大餅臉，法令紋、魚尾紋、各種紋路冒出好顯老！而南韓美妝大神Pony（朴惠敏）除了擁有一身化妝神技，保養也很有一套，常被粉絲狂讚肌膚狀態超好，近日她就特別跟粉絲分享自己的私房「小臉抗紋按摩法」，不僅能拉提緊實下顎線、臉部輪廓，更能幫助預防可怕紋路現身，養成緊緻平滑小臉，5個步驟搭配抗老保養品就能事半功倍。

1.預防抬頭紋



在開始按摩前她先在全臉塗抹上厚厚一層面霜，避免拉扯摩擦肌膚，也能藉由按摩讓乳霜更好地被吸收。首先將雙手手指向掌心彎曲，利用手指的第二指節輕輕按壓額頭，記得要下往上，邊按壓邊推，不僅要按壓額頭中央，還要帶到太陽穴的位置，幫助預防、改善抬頭紋。

2.預防眼尾紋路



按完額頭後，PONY運用兩手中指來按摩眼周，她表示要用指腹的力量，從眼尾向眼頭打圈，再上移至上眼頭打圈按摩至上眼尾，最後用指腹按壓眼頭幫助放鬆。對於按摩新手或怕用力過猛的人，建議可改用力道最弱的無名指。

3.預防唇周下垂



將中指與無名指併攏，從下巴中央開始，運用兩指指腹由下往上按摩、推動嘴邊肌肉。這個動作能防止嘴邊肌肉下垂，進而預防法令紋、木偶紋等嘴邊紋路生成。

4.預防蘋果肌下垂



蘋果肌可說是臉部年輕狀態的重要關鍵，蘋果肌飽滿緊實，看起來就很減齡很有朝氣；相反地，蘋果肌下垂會顯得臉垮、老氣，還容易有法令紋，而這個步驟就是能幫助蘋果肌更緊實。將雙手握拳沿著下顎線從下巴往耳朵方向斜著往上推，接著從嘴角兩側開始同樣向耳朵方向往斜上推，最後從兩頰蘋果肌下方位置往斜上推。

5.緊緻下顎線



最後是臉部輪廓最外圍的下顎線也別忽略！讓食指停在嘴角、中指抵住下巴，運用食指與中指的指縫剛好包夾下顎，從下巴往耳朵方向拉提，幫助緊緻下顎線，讓臉型輪廓更清晰。

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