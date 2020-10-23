日日有驚喜！SABON聖誕倒數月曆開賣，熱賣新品一次打包

▲ SABON聖誕倒數月曆，每人限定購買2組。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著年末腳步逼近，美妝控們最期待的就是聖誕倒數月曆了，驚喜的24格中擁有各式明星商品，一年就等這一波，晚了有錢也買不到呢！

▲除了聖誕倒數月曆，也推出禮盒入門款。SABON 胡桃鉗幻遊三部曲禮盒，1,280元。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 胡桃鉗幻遊倒數月曆，4,180元。（2020/11/4開賣）

SABON的聖誕倒數月曆就像是來自奇幻王國的的禮物，承載著2020聖誕系列主題「胡桃鉗幻遊」的歡愉與愛，24 格禮物24 天，日日在驚喜中倒數過耶誕。胡桃鉗幻遊倒數月曆內含SABON 2020年最受歡迎的明星商品，以及最具人氣的臉部新品，包括二合一臉部純淨磨砂膏、復活草純淨死海泥面膜30ml，幫你把最想擁有的通通打包。

內容物：1. SABON經典沐浴油50ml/2.玫瑰浴鹽30g/3.玫瑰茶語護手霜10ml條裝/4.以色列綠玫瑰三合一修護髮膜15ml/ 5.復活草純淨死海泥面膜30ml條裝/6.以色列綠玫瑰絲綢身體乳液30ml條裝/7.SABON經典護手霜30ml條裝/ 8.以色列綠玫瑰身體磨砂膏60g/ 9.以色列綠玫瑰沐浴油50ml PET瓶/10.亞麻花語織物香氛噴霧 50ml/ 11.死海晶礦光采煥顏三效泥面膜10ml/ 12.以色列綠玫瑰棕櫚油香氛皂 25g/13.以色列綠玫瑰極潤護手霜30ml/14.白茶身體乳液15ml/15.樟木薄荷極潤護足霜15ml/16.宣言系列香水-以色列綠玫瑰8ml/17.蒟蒻潔顏海棉/18.以色列綠玫瑰經典洗髮乳50ml/ 19.去角質絲滑煥手霜30ml 條裝/20. 茉莉花語棕櫚油香氛皂25g/ 21.茉莉花語護手霜10ml條裝/22.二合一臉部純淨磨砂膏15ml-薄荷/ 23.茉莉花語沐浴油50ml (PET瓶)/24.SABON經典身體磨砂膏60g。

▲diptyque 聖誕倒數月曆，17,500元。（圖／品牌提供）

★聖誕倒數月曆只在台中新光三越、台北微風信義2樓、台北微風BR4 diptyque專櫃限定販售。

備受香氛迷們喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque的聖誕倒數月曆也已正式開賣！今年與藝術家Ugo Gattoni合作，描畫上以巴黎雪夜為主題的奇幻插畫，總共25格的倒數小盒中，也散佈著diptyque的經典人氣香水、香氛蠟燭、身體保養系列和限定裝飾小物，其中包含「午夜冷杉香氛蠟燭70g」和「杜桑香膏3.6g」兩款正貨。

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