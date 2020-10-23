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皂基洗面乳很可怕？5個錯誤清潔觀念　常犯小心會爛臉！

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▲▼常犯小心會爛臉！5個錯誤清潔觀念。（圖／翻攝ＩＧ）

▲長期使用錯誤方式清潔，小心肌膚出問題。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

洗臉是人人早晚必做的保養程序，但你的洗臉觀念真的正確嗎？皮膚科醫師觀察發現，不少人會被網路資訊影響，聽信錯誤的清潔保養訊息，導致洗臉洗出問題來，更引發肌膚狀況。尤其以下5種常見的錯誤清潔觀念要小心，快來看看你中了幾個？

1.皂基洗面乳不能用？

這幾年氨基酸洗面乳的風很大，在一陣吹捧氨基酸地同時，也開始有人一面倒地批評皂基洗面乳會爛臉。其實皂基洗面乳沒有不能用，雖然清潔力強，但對於出油旺盛的油性肌卻能有效清潔肌膚，且隨著科技進步，現在的皂基清潔品變得更溫和，用起來的膚感也越來越好，除了敏感肌、極乾肌膚盡量不要用，一般肌膚使用兩到三次也是可以的。

▲▼常犯小心會爛臉！5個錯誤清潔觀念。（圖／翻攝ＩＧ）

▲眼唇卸妝液清潔力較強，不建議長期用來卸全臉。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.用眼唇卸妝液卸全臉更好？

專為防水眼妝、唇妝打造的眼唇卸妝液，卸妝效果比起一般卸妝品更好更快，有些人就會認為拿來卸全臉感覺能卸得更乾淨。按卸妝功能來說，用眼唇卸妝液來卸全臉是可以的，但不建議長期使用，因為眼唇卸妝液的清潔能力過強，拿來卸全臉會過度清潔，容易對肌膚角質層造成傷害。

3.洗面乳有美白抗老效果？

不少人都有這個迷思，認為有些洗面乳中添加越多保養成分越好，從洗臉清潔開始就能幫住美白、抗老，感覺保養效果更好，但事實上，不少皮膚科醫師都表示，洗面乳最大作用就是清潔。簡單來說，你每天認真塗抹精華液用一陣子都還覺得效果不明顯，而洗面乳更是短短停留在臉上30秒～1分鐘就洗掉，能有多大保養效果？

▲▼常犯小心會爛臉！5個錯誤清潔觀念。（圖／翻攝ＩＧ）

▲只要經常清洗且定期更換，用毛巾擦臉也沒有不可以。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

4.洗臉巾比毛巾更衛生？

一次性洗臉巾近年來很夯，不用費心清洗用過即拋，堪稱是懶人必備的清潔好物，就連鄧紫棋、楊丞琳等女星都曾公開分享愛用。但其實使用毛巾也沒有真的比較差，重點是毛巾一定要經常清洗且定期更換，避免細菌滋生，且使用時不要以摩擦的方式用力「擦臉」，而是以輕壓的方式吸走臉上殘餘水珠。

5.用洗臉機洗得更乾淨？

洗臉機/潔面儀是利用物理性震動原理，鬆動老廢角質、淺層粉刺，達到深層清潔的效果，確實能洗得更乾淨，但並不是必要，且不是每個人都適合。洗臉機過度使用、使用不當都會造成過度清潔，使得肌膚屏障受損，得不償失，尤其是敏感肌、臉上有傷口的人都不適宜使用。 

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關鍵字：

保養, 護膚, 洗臉, 清潔, 錯誤觀念, 誤區, NG
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