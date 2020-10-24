還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

新竹才不是美食沙漠！跟著MENU小編一起穿梭在古今交錯的老巷弄間，探訪新竹的質感小店吧！

BITTERSWEET 比特甜

東區

位於小巷弄中的彼特甜，店面空間不大，以販售咖啡、甜品、鹹食為主，價格介於50-150不等，十分平價。該店最有名的就是韓式麻藥飯捲了，包入紅蘿蔔、醃蘿蔔、甜不辣等料，海苔充斥麻油香氣吃起來很夠味！

▲（圖／美食客柳幼幼提供)

FOX.CONE COFFEE & BAKES

東區

司康控快看過來！口味眾多，記得早點拜訪才吃得到想吃的口味。抹茶口味中間夾入抹茶奶霜，口感更滑順，若選擇內用，店家會幫你回烤至最完美的熱度，搭配一杯咖啡好愜意！

▲（圖／美食客Lily提供)

八二親食

東區

八二代表的是80%的蔬食、20%的葷食，希望大家能吃得營養均衡，以販售套餐為主，特色是如同日式懷石料理般的精緻擺盤。若想品嚐甜品也很推薦牛汶水二吃，是用傳統的客家點心去做改良，QQ口感像麻糬一樣，搭配黑糖水及研磨穀物一起食用，口感很特別！

▲（圖／美食客Vera提供)

微生FLOAT DEPT

東區

去年底才開幕的微生，在新竹的人氣紅不讓。環境為老宅改建的空間，明亮舒適。套餐有販售飯糰、早午餐、煎餃等鹹食。煎餃酥脆，醬汁口味特殊，飯糰套餐也是高人氣的餐點！二樓還有懶人沙發的空間，和三五好友來這邊共進晚餐再好不過了。

▲（圖／美食客強生隨便吃提供)

光之食豔室

北區

標榜外帶為主，小小的窗口販售著一個一個小而精緻的現烤披薩，座位為戶外開放式的空間，可以在愜意的公園一角品嚐。披薩線桿現做，料多實在，推薦鄉村牛排口味，披薩上鋪著大塊嫩肩牛排，非常過癮。

▲（圖／美食客Aki Miranda提供)

覓雪

北區

覓雪店面以木頭及植栽作為主體，十分具有日式冰店的氛圍。冰品口味多元，除了基本的花生、芝麻、巧克力、麵茶外，還有冬瓜檸檬牛奶、四季春等店家獨創的口味。冬日限定的芝麻糊口味濃郁，也可以試試看！

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供)

圖、文／MENU美食誌

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