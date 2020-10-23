亮・珠寶／祖母綠「花園現象」不是醜是特色　沒浸油處理身價超狂

▲GRAFF 11.55克拉祖母綠形切割祖母綠戒指。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大克拉數頂級寶石著稱的英國珠寶商GRAFF（格拉夫），27日起至11月7日於台北BELLAVITA專賣店舉辦珠寶展，將展示一系列出產自哥倫比亞的祖母綠，款款主石介於5至20克拉，品牌維持一貫低調作風不透露單品價格，但以一套祖母綠形切割祖母綠和梨形鑽石項鍊、手環與耳環為例，總價逾2億元，印證與鑽石、紅寶石、藍寶石並列寶石界「四大天王」的祖母綠身價非凡。

▲GRAFF祖母綠形切割祖母綠和梨形鑽石項鍊（上）、手環與耳環成套價值逾2億元。

祖母綠與翡翠並列最貴氣的綠寶石，西方人愛祖母綠的清透，而東方人愛翡翠的溫潤，不過東西方交流密切，祖母綠今日也是台灣收藏家的焦點，必須親眼見賞是否有「眼緣」，才能決定是否為命定選擇，因為屬於綠柱石家族的祖母綠，擁有有趣的「花園現象」，意即寶石有無法複製、獨一無二的內含物。

▲GRAFF花式切割祖母綠耳環，鑲嵌兩顆各重近11克拉的梨形鑽石，祖母綠共重29.96克拉。

當然清透又濃綠的祖母綠價值最高，尤以哥倫比亞出產最受追捧，但目前市場上的祖母綠多經過浸油處理，將透明物質注入裂縫改善淨度外觀，因此更凸顯純天然未處理寶石的珍貴，常成為品牌宣傳的重點，以佳士得（CHRISTIE’S）將於11月29日在香港舉行「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣中的「卓越非凡」哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊為例，鑲有28 顆來自哥倫比亞穆索礦區且無油處理、共重117.60克拉的祖母綠，估價約從2億2000萬元起標。

▲佳士得香港秋拍，端出估價約2.2億元起標的「卓越非凡」哥倫比亞天然祖母綠及鑽石項鍊。（圖／佳士得提供）



GRAFF也悉心蒐羅來自哥倫比亞的頂級祖母綠創作，從5克拉起跳至13克拉的祖母綠型切割祖母綠鑽戒，可盡情欣賞寶石之美；而設計款如Bow系列舞排橢圓形祖母綠鑽石項鍊，則展現切割與打磨的絕佳工藝，才能讓比例精準的寶石排出生動的蝴蝶結造型。

▲GRAFF Bow系列項鍊，鑲嵌1顆3.66克拉祖母綠形切割祖母綠，祖母綠共重81.23克拉，鑽石共重31.71克拉。



▲格拉夫祖母綠和鑽石神秘腕錶，祖母綠共重42.32克拉，鑽石共重27.99克拉。

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