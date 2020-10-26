東門除了鼎泰豐還有更多美食！巷弄裡10間特色店家等你來尋飽

東門商圈除了觀光客必吃的鼎泰豐外，巷弄裡還有許多文青最愛的特色店家，快跟著看下去！

TOP 10／滿樂鐵板吐司

爆料就是爽！酥脆的吐司包著綿密的芋泥和清爽的奶酪吃起來不甜膩，而芋泥肉鬆最多人推薦，鹹鹹甜甜涮嘴又搭配，塞好塞滿不客氣！

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

TOP 9／茶敬茶

隱藏在巷弄的文青飲料店，使用自家栽種的茶葉來製作，喝起來更安心！主打推薦「絕對真珠奶茶」、「大甲芋頭奶青」，前者茶味香醇、珍珠Ｑ彈，後者綿密芋泥搭配上淡淡的青茶別出心裁。

▲（圖／美食客Annie Liu提供）

TOP 8／LES PICCOLA

永康商圈裡的森林系咖啡店，從早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、到甜點飲料都有供應，除了漂亮好拍之外，餐點也不錯，來一份燉飯後再來一份煎餅是最多人的點餐組合！

▲（圖／美食客蘇姵嘉提供）

TOP 7／TOASTERIA CAFE

說到帕尼尼絕對會想到吐司利亞！超多口味讓你陷入選擇障礙！而身為地中海餐廳，西班牙小點、義大利麵、地中海沙拉、中東胡姆斯，許多特別的料理這裡也能吃到！

▲（圖／美食客巧妹提供）

TOP 6／鼎泰豐

台灣的驕傲啦！幾乎是外國觀光客來台的必吃美食！麵皮薄嫩而肉汁飽滿的小籠包、粒粒分明又香味十足的排骨炒飯、又香又麻而辣中帶酸的紅油炒手幾乎是每桌必點啊！

▲（圖／美食客Betty大食怪提供）

TOP 5／CHICACA

尖叫聲請先來！這個造型會不會太欠拍！近期新開在東門市場旁的玩具選物咖啡館，餅乾吃起來是薑餅人口感，比較適合拍照收藏，另外有蛋糕、霜淇淋、泡芙等其他點心！

▲（圖／美食客煦那皮提供）

TOP 4／肉球森林

肉球森林是一家動物主題餐廳，除了貓咪之外，最特別的是這裡有狐獴和大嘴鳥！在工作人員的陪同下可以跟牠們互動！每人低消300元，餐點以輕食、義大利麵、燉飯為主。

▲（圖／美食客Sujana Luo提供）

TOP 3／金雞母JINGIMOO

東門市場裡的文青冰店，超漂亮超夢幻的刨冰令人賞心悅目，刨冰是日式與台式的結合，挖到裡面還藏會有驚喜！而除了刨冰之外，還有販售愛玉、鮮奶酪、薏仁等甜品。

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 2／悄悄好食

很多人心中的第一名司康！每日限量現做！酥脆的外皮，裡面保有濕潤度，散發著迷人香氣，吃起來不甜不膩、扎實鬆軟，加上奶油或是果醬後好吃度爆表啊！

▲（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常提供）

TOP 1／白水豆花

從宜蘭起家，文青店舖販售簡單的麥芽糖豆花，軟嫩綿密的豆花加上麥芽糖花生粉和香菜，有點像是花生捲冰淇淋，再加上Ｑ彈粉圓和養顏美容的桃膠，口感更豐富了！

▲（圖／美食客提貨小妹提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權