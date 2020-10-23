徐睿知噴鼻血「夾奶裝」深U險走光！　5年前超保守造型判若兩人





▲徐睿知「爆乳裝」登上釜日電影節紅毯成為全場焦點。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星徐睿知憑藉《雖然是精神病但沒關係》爆紅，昨（22日）踏上釜日電影節紅毯，罕見以一身超低胸黑色禮服碾壓全場，豐滿上圍瞬間搶走焦點，但隨著行走之餘，深U領口不斷下移讓人看了又驚又險，也堪稱是徐睿知從影來最火辣造型，回顧5年前，徐睿知以保守的銀色禮服亮相，與現在破尺度模樣判若兩人。

▲徐睿知紅毯戰袍相中ALEX PERRY黑色禮服，超深U讓豐滿上圍險些曝光。（圖／CFP）

徐睿知昨夜紅毯戰袍相中ALEX PERRY黑色禮服，硬挺的衣著剪裁為徐睿知增添率性氣息，再以俐落包頭搭配淡妝緩緩步上紅毯，加上Boucheron寶詩龍珠寶點綴，顯得簡約貴氣。當然，全身最大亮點還是胸前的「深U」，可謂是尺度大突破，將徐睿知的豐滿胸線大方呈現，宛如馬甲般完美包覆體態，從上而下，深邃鎖骨到上圍全都吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 Seo Yea Ji 서예지 Philippines（@seoyeajiph）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 1:49 張貼

不光如此，裙襬再以高開衩設計，直接露到腿根，讓修長美腿見客，不過上下都露的造型，也讓徐睿知在行走之餘小心翼翼，深怕因不斷下移的領口而曝光，讓粉絲都為她捏把冷汗。

▲徐睿知 2015年出席釜山電影節與現在判若兩人。（圖／CFP）

回顧2015年時，徐睿知曾盛裝出席釜山電影節，青澀模樣與現在判若兩人，為了打造女人味氣息，選擇銀色淺V禮服登場，微微露出雪白鎖骨與禮服相襯，唯一不變的就屬纖瘦螞蟻腰身與玲瓏有致的身型，雖然尺度保守許多，依然是一大亮點。

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