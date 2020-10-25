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秋冬穿太多臃腫如泡芙！4種必備單品　選對版型才能顯瘦有型

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▲秋季穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

秋冬是最適合玩穿搭的季節，為了保暖而衍伸的多層次穿法，使得造型更具有變化性，像是同一件針織連身裙，搭上不同的夾克、外套和大衣，就能展現可優雅可時尚的多變感。

不過同時也需要當心，如果在版型和材質上的選擇失誤，很容易導致人看起來臃腫，身上像多了好幾公斤的肥肉！

因此本篇編輯將精選 4 種秋冬一定會穿到的單品，教大家怎麼挑選才可以穿得有型又顯瘦：

1. 針織衫

▲秋季穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

秋冬是針織毛衣的天下，衣櫃裡沒有幾件是不行的！只要簡單套上一件，再任意搭配下著，便能迅速出門。然而有時一個沒選好版型就會看起來很擁腫，比如說很多人都以為寬鬆的衣服就是能修身，可是其實對於有份量感的針織衫或是毛衣來說，有時合身的設計反而能夠顯現身材曲線。

要是覺得穿合身的衣服會沒有安全感的話，也可以嘗試搭配襯衫、加件外套，遮住亞洲女性典型的梨形身材，或是直接選擇垂墜度良好的長版衣著，讓視覺效果向下延伸，拉長全身比例。

編輯悄悄話：購買針織毛衣時，還可以多注意像 V 領、下襬開衩等小細節，也可以選擇直紋、小麻花組織的款式，避免挑選容易顯胖的粗針毛衣。

2. 衛衣

▲秋季穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

另外一個秋冬穿搭的好朋友，絕對非衛衣莫屬！例如大學 T 、帽 T 都是這幾年來持續發燒的熱門單品。主要就在於它既保暖又好搭，配上褲裝時休閒率性，換上裙裝則充滿日系的空靈感，別有一番風格。

在衛衣挑選的方式很簡單，那就是身材矯小的女生，盡量不要選擇寬大的 oversize，以免看起來沒精神，相反地，如果是微肉的棉花糖女孩，則可以考慮連帽的衛衣，讓帽緣延伸至領口，形成類似 V 領的修飾功能，穿起來也較舒適不勒脖。

編輯悄悄話：衛衣搭上長裙是日系女生常穿搭的方法，看起來既甜美又減齡！

3. 寬褲

▲秋季穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

在下著的部分，編輯覺得寬褲是最為百搭的品項，不論平時走的是哪種風格，只要換上不同的組合便能輕鬆駕馭，為自己增添幾分時尚感。像是秋冬必備的短靴穿搭，只要隨意扎進上衣，下身再搭上七分或九分的寬褲，便能展現絕佳比例，擁有十足的氣場！

而除了經典的黑色寬褲外，若想購入不一樣顏色的寬褲，建議可以先從和上著同色系的品項開始嘗試，同色搭配不僅可以讓整體造型更具一致性，也能延伸視覺、拉長比例。

編輯悄悄話：基本上寬褲穿搭只要掌握上窄下寬的原則，並且選擇高腰版型，就能凸顯身材比例。

4. 風衣

▲秋季穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

最後的風衣也是必備的單品之一，尤其台灣處在亞熱帶季風區，每年秋冬的東北風猛烈地吹，一定要選購一件適合的風衣，為自己防風保暖。

由上圖可以看到，不同長度的風衣修飾的部位不同，看起來也會有不一樣的效果，短版俐落有精神、長版則率性慵懶。在挑選風衣時，有個大方向原則為「下襬長度挑選到小腿二分之一處」，露出纖細的腳踝，可以最完美顯瘦。但每個人的身型與需求不盡相同，建議實際試穿後再決定會比較好！

編輯悄悄話：如果身材較嬌小，害怕穿上大衣會壓縮身高的話，也可以挑選有腰身設計的「H」型大衣喔！

最近的天氣涼爽，也開始激起人想購入秋冬裝的慾望了呢！看完這篇，學到了該怎麼挑選秋冬衣著的撇步，那就趕快上街去 SHOPPING 一番，為接下來即將到來的寒冷日子，超前部屬置裝吧！

延伸閱讀：

楓紅、芒花、枯木：從大自然取材自然色系，穿出濃濃「秋」意的秋天感穿搭！

打卡前後判若兩人！學會這 2 招快速變裝術，讓妳下班直接美美約會去

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 秋季, 穿搭, 針織, 外套, 大衣
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