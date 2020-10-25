走訪三家「書店咖啡廳」！多達4000種藏書　在忙碌中找尋生活

▲（圖／森大青鳥 粉專）

「對你而言，閱讀是什麼？有形狀或味道嗎？」閱讀是條高效率捷徑，透過文字理解與一些思考邏輯，便能通往別人的內心森林；閱讀是霓虹城市裡的一處靜地，幫助我們從日常瑣事裡逃脫，找回深呼吸的頻率。

感到心煩時的首要之務，先嘗試為自己擠出一些閒暇時間，接著可別去滑手機或追熱門戲劇。此刻，在淡淡日光或足夠的燈光下，一杯咖啡配上一本書，我們就能經歷某個人的故事，或某個人腦海裡盤旋已久的故事。

森大青鳥

▲（圖／森大青鳥 粉專）

「一間不自覺使人降低音調，降低內心煩躁的書店。」從《森大青鳥》入口處帶給人的靜謐感，不難想像內部會有座「書森林」，而遼闊的大安森林公園，正與我們靜默相對。店內木質元素、些許小樣植栽，與週遭環境完美融合，在這從室內到室外，每天都有賞不盡的自然風景。

有些人聽聞 4000 多種藏書慕名而來，有些人則因為此地為「青鳥書店系列」中，唯一擁有廚房的地方。任何時候，想與朋友共享或自己獨享時光，就來《森大青鳥》品嚐咖啡、美食，享受人生的悠然吧！

Moooon River Cafe & Books

▲（圖／Moooon River Cafe & Books 粉專）

「填飽肚子，提升好心情，也充實我們的想像！」《Moooon River》座落於內湖，是間設計構想與室內裝潢，皆令人驚艷萬分的咖啡廳。不僅有大量書籍供大家閱讀，還提供預約「床座位」，讓妳閱讀的同時享有慵懶時光，為臺灣少見的經營模式。

展現強烈歐式風格的《Moooon River》，有個十分浪漫的店名，也有百分貼心的服務。每個座位都設有插座，並提供個別檯燈，配上咖啡與甜點香氣，享受遠大於待在自宅的舒適度，每每一坐下，便有種身在魔境的錯覺。

浮光書店 books & cafe

▲（圖／浮光書店 books & cafe 粉專）

「走訪每一家獨立書店，就像是在交一位個性獨特的朋友。」捨棄咖啡廳稱號，而堅持稱「書店」的地方，《 浮光書店》自有想要表達的理念與精神，自然也是它獨一無二之處。身在一個沒有太多人想要閱讀紙本書籍的時代，這裡是許多愛書人的靈魂歸屬。

咖啡、茶、酒、點心、書籍，我們腦海裡的應有盡有，其餘「有」便是《 浮光書店》給予每位客人的驚喜，例如丟失的時間。若妳喜歡簡單裡的不平凡，若妳也喜歡在忙碌中找尋生活，那麼撥空來訪吧！這裡有許多許多故事，不會讓妳失望。

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