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《月光下的藍色男孩》以人生三個時期　講述面對家庭與性向歧視的掙扎

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▲月光下的藍色男孩。（圖／女子學）

▲（圖／《月光下的藍色男孩》劇照）

大力推行性別多元、婚姻平權的今日，LGBT 族群的存在不再是不能說出口的禁忌，社會上也有著越來越多聲音支持著他們；近年來，本土電影如《醉·生夢死》、《誰先愛上他的》、《刻在你心裡的名字》，以及台灣國際酷兒影展的設立，藉由影視的力量，讓更多人可以理解人人都有其被愛的權利。

《月光下的藍色男孩》是史上第一部全由黑人演員演出、涉及同性戀議題的奧斯卡最佳影片，當年票數更勝《樂來越愛你》、《海邊的曼徹斯特》等呼聲極高的電影，著實是跌破許多觀眾的眼鏡。該片以三段式的敘事方式，講述喜愛同性、個性懦弱寡言的主角夏隆，在人生三個時期的掙扎；刻意緩慢、平實運鏡，電影前段壓迫般的窒息感，每幕都深刻寫下弱勢族群的無奈。

總有天你要決定自己是什麼樣的人，別讓其他人替你做這個決定

▲月光下的藍色男孩。（圖／女子學）

▲（圖／《月光下的藍色男孩》劇照）

《月光下的藍色男孩》中，毒販阿璜與夏隆相遇，心善的阿璜無法漠視年幼的夏隆飽受欺凌，非親非故的阿璜用著自己的方式，成為了夏隆當時的避風港及人生導師。「你可以是同性戀，但你不必讓別人稱呼你為娘炮」阿璜面對年幼的夏隆提問，不給予夏隆是否為同性戀的解答，只勸夏隆應拒絕他人使用貶意稱呼嘲弄自己。

劇情充斥大量的校園霸凌、同性議題於其中，卻不會在講述故事時，過度著重探討而喧賓奪主，反而是成功內化成主角的性格，在故事的進展中一點一滴地提及。活著多的是迎合另一半的喜好、遵循他人的規勸過日，為了追求讚美而使自己長成了背離本意的模樣，然而至少自己是怎樣的人，應保留予自己決定，由自我來建構自己的價值。

我知道你不愛我，但你要知道的是我愛你

▲月光下的藍色男孩。（圖／女子學）

▲（圖／《月光下的藍色男孩》劇照）

電影中夏隆的母親，在其年幼時染上毒癮，且常常在夏隆最需要愛的時候，未能及時給予；當夏隆進入青春期，母親的毒品倚賴變本加厲，甚至逼迫夏隆繳出身上僅有的現金。三番兩次的逼迫之後，夏隆對於母親的沉淪逐漸習慣，並漸漸地淡出這段親子關係，直到傷害案件的發生，夏隆必須離開居住多年的邁阿密，此時才真正地脫離母親；也在分開的十餘年中，母親終於體認自己的過錯並向夏隆致歉。

由娜歐蜜哈瑞絲出演的夏隆母親，將角色極為令人厭惡的性格，透過掙扎的五官與激動的肢體語言，讓觀眾隔著銀幕也能不寒而慄。「我知道你不愛我，但你要知道的是我愛你」這句話起初稍感情緒勒索的意味，然而反覆咀嚼後，能明白這是身為一個母親，在喪失一切後，說出她少數能夠做到的事，渴望著能夠重獲孩子的愛，也將是她最後的無理要求。

延伸閱讀：

充斥悖德與禁忌的心理恐怖。《神棄之地》：融化名為信仰的糖衣，吞下對立於善的邪惡和人性

《從前，有個好萊塢》：當夢想在現實中沉浮，獻給黃金年代的一封情書

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 月光下的藍色男孩
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