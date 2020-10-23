徐睿知亮點全留給胸與腿　巧搭小羽毛珠寶露高級感

▲徐睿知昨晚的性感造型在釜山影展紅毯大出風頭，搭配Boucheron珠寶與腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

第29屆南韓「釜日電影獎」昨於釜山登場，因新冠肺炎影響不開放觀眾入場只有直播，堪稱歷來最冷清紅毯，直到以《雖然是精神病但沒關係》走紅的徐睿知穿著低胸又露美腿的ALEX PERRY黑色禮服才掀起高潮，她搭配法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）鑲鑽羽毛耳環、戒指與Reflet腕錶，顯得簡潔大方。

▲徐睿知戴的Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環（左）599,000元，羽毛鑽戒428,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲徐睿知同時戴上Boucheron系列大型款自動上鍊錶，153,500元。



徐睿知深知超性感禮服勢必成為話題，索性將整體造型全聚焦在禮服上，不再搭配華麗的項鍊，而只選擇能稍加點綴的「小品」，佩戴Boucheron小巧的貼耳式Plume de Paon孔雀羽毛系列鑲鑽耳環與戒指，同時搭配未鑲鑽的Reflet自動上鍊腕錶，展現高明的穿搭術。

▲南韓女星河智苑曾戴Plume de Paon系列孔雀羽毛鑽石耳環亮相，3,200,000元。



▲林心如一身粉色褲，搭配Boucheron羽毛鑲鑽耳環流露溫柔氣息。（圖／翻攝林心如工作室微博）

但多數女星出席公開活動，仍會選擇Boucheron華麗版本的Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環，因為修長的線條最能修飾臉型，包括南韓女星河智苑、林心如都曾佩戴，而已逝的日本女星竹內結子在日劇《QUEEN滅醜聞天后》中也曾戴同款耳環入鏡，迷人風采令人無限懷念。

▲已逝的竹內結子在日劇《QUEEN滅醜聞天后》中戴Plume de Paon系列珠寶。

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