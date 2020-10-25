就決定是你了！寶可夢迷你相機　出門把整隻皮卡丘帶著走

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一推出就風靡全球、男女老少都為之瘋狂的手遊「寶可夢」，核心理念是希望大家能走出家門而非成天窩在沙發上，為了搜集各種稀有寶貝大家果真都成群湧入城市裡的大街小巷。而日本相機Canon宣布將於10／29推出「iNSPiC REC寶可夢造型」系列相機，寶可夢這次不但要帶你走出家門，還讓你「裝備齊全」！既然都出門了怎麼可以浪費，配著如此小巧可愛的相機，當然要一口氣拍個夠。

▲Canon聯名寶可夢推配戴式迷你相機系列，簡直就是一隻活生生的皮卡丘。（圖／翻攝自cweb.canon.jp，下同）



「iNSPiC REC系列」是Canon推出的新概念迷你相機，外型輕巧精緻、便於攜帶，如果僅僅收在包裡那簡直是浪費，把它別在包上才是一種流行時尚，顛覆了以往對於手持相機的定義，這一款「配戴式相機」以新穎的方式重新詮釋了相機的意義。這次與寶可夢的聯名合作，Canon將機身打造為黃色，搭配前側皮卡丘俏皮的臉蛋，且後側的模式轉盤是以鮮紅色的腮紅為設計理念，根本就是皮卡丘本人，可愛指數爆表，拍照瞬間變成一件耍萌的事情。

▲全系列共有一款基本款加上另外八選二的造型，其中還包含一項隱藏版。

除了固定基本款以外，可以再隨機獲得八款造型之一的兩款，運氣夠好的話搞不好還能得到神秘的隱藏版，也就是買一台相機就能一次獲得三種造型，真適合喜新厭舊、害怕看膩的人。及早手刀購入的話，還有機會免費獲得造型頸繩、皮卡丘尾巴造型吊飾以及一片皮卡丘、傑尼龜、妙蛙種子及小火龍四大經典角色造型的面板，數量有限，有興趣的人記得儘早下單。

▲此款迷你相機定價為18,480日圓（約NT$5,061）；儘早下單還有機會獲得三樣限量配件。

喜歡寶可夢的人可以考慮讓皮卡丘一併入侵你的電腦週邊，電腦周邊品牌Razer與寶可夢聯名推出寶可夢系列的鍵盤、滑鼠以及藍牙耳機，全系列以皮卡丘的經典黃黑配色為主軸，鍵盤按鍵上加入神奇寶貝球以及皮卡丘的靈魂標誌「閃電尾巴」；而滑鼠的部分則為皮卡丘限定版的組合包，除了滑鼠外還附贈一個滑鼠墊，最特別的是滑鼠上的閃亮亮尾巴標誌，真是一個充滿活力的滑鼠。

▲Razer聯名寶可夢推電腦系列周邊，定價依官網為主。（圖／翻攝自razer.com，下同）

各種造型的藍牙耳機大家都看過，但你一定沒看過這款設計成神奇寶貝球的充電盒，裡面收服的不是神奇寶貝，而是你的藍牙耳機，打開充電盒的瞬間彷彿真的能感受到皮卡丘的十萬伏特，絕對是最皮卡丘的一項設計，寶可夢粉們千萬不要錯過。

▲神奇寶貝造型的藍牙耳機還原度100％。

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