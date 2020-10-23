吳建豪搶穿最潮「圓形」夾克！MM6 X THE NORTH FACE台灣開賣

記者鮑璿安／台北報導

MM6 Maison Margiela在今年（2020年）2月首度曝光了與The North Face的聯名樣貌，包括圓形夾克、旅行包、斗篷等單品，以大膽的輪廓設計與搶眼色系搭配，賦予衣著實用性，一口氣擄獲眾多潮迷，現在終於在台灣正式開賣，連男星吳建豪也搶先穿著演繹。

▲MM6 Maison Margiela今年倫敦時裝周宣布與戶外品牌The North Face合作，經典的Denali羽絨外套變成連身長裙及毛衣版本。（圖／品牌提供）

MM6 Maison Margiela於今年倫敦時裝周宣布與戶外品牌The North Face合作，將兩大品牌極具代表性特色融合，經典解構風格注入圓形鋪棉大衣、外套、上衣及連身裙等單品之中，Maison Margiela將The North Face經典的Denali羽絨外套變成連身長裙及毛衣版本，兩個款式均採用舒適的循環再用的羊毛面料製成，不受天氣影響而局限穿著。再以三層拉鍊設計讓袖口可以隨意調節，細節處十分用心；同時，胸口上更以經典數字及The North Face刺繡標籤點綴，增添雙方聯名的收藏價值。

▲Nuptse羽絨外套填充圍巾加入了雙口袋及扣環，可將圍巾變成一件衣服；圓形背包加入透明口袋更前衛，長方形圍巾NT$ 21,800；圓形旅行包NT$16,800；手套NT$17,800。（圖／品牌提供）

配飾部分， Nuptse羽絨外套填充圍巾加入了雙口袋及扣環，可將圍巾變成一件衣服，而不分指長筒手套在拇指分間處加入了Tabi的效果。圓形背包及手拿包均以The North Face Base Camp Duffel旅行包的圓形底座為原型，加入織帶手把及ID證件透明口袋，外觀前衛卻獨具功能性。

▲吳建豪、路嘉怡以及郭源元輪番演繹MM6 X THE NORTH FACE聯名款 ，綠色Denali洋裝 NT$ 24,800；紫色Himalayan長版外套 NT$53,800。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

男星吳建豪也穿著聯名單品出席北京活動，以前衛剪裁的羽絨外套亮相，長版帶出整體俐落感；女星路嘉怡以及郭源元也搶先演繹綠色Denali洋裝與Himalayan長版外套，搭配秀上經典的斑馬紋元素，彰顯1950年代後期紐約東村的叛逆精神。

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