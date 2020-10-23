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史努比新聯名充滿台味！4種萌樣躍上護身符　還有迷你日曆、啤酒杯

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自m.10x10.co.kr

《PEANUTS》漫畫主角史努比擁有高人氣，今年為了歡慶漫畫70周年，積極與各家品牌合作推出周邊商品。這次合作的對象是台灣的Pinkoi，一口氣推出多達150件獨家商品，還結合在地特色，讓史努比充滿濃濃台灣味，從生活用品到服飾配件，都有讓人想全部包回家。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

#台味系列

這次的商品中有一批結合了台灣特色，將在地文化融入設計中，讓人特別想收藏。其中一款「史努比日曆」仿造傳統日曆造型，紅白配色好有親切感，迷你尺寸擺在辦公桌剛剛好，每天都能撕掉一頁。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲SNOOPY Meets Local台味日常・2021年365日曆NT$ 644（7折，原價NT$ 920）。

「史努比啤酒杯組」也充滿濃濃台味，造型類似吃辦桌時會有的透明玻璃杯，但上面多了史努比喝啤酒和查理布朗的圖案可愛度大增。另一款不鏽鋼便當盒也很有傳統感，不過造型設計得簡約、有型。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲SNOOPY Meets Local台味日常・啤酒杯組NT$ 350（7折，原價NT$ 500）。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲SNOOPY Meets Local台味日常・源源鋼藝X不鏽鋼便當盒組NT$ 1,602（7折，原價NT$ 1,820）。

「史努比護身符」更有特色，跟廟裡求來的一模一樣，改成史努比加持希望一樣能好運滿滿，使用紅、藍、綠鮮豔配色，有四款不同史努比圖案搭配漫畫台詞，要透過加購才能得到。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲SNOOPY台味平安符加購價NT$50（隨機出貨）。

#簡約文青風

不喜歡太多顏色的話，可以看看其他簡約文青風格的商品，「史努比帆布後背包」容量超大，使用白色帆布製成，外層口袋做成狗屋造型，史努比就慵懶的躺在上面。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲Snoopy帆布掀蓋後背包NT$ 845（88折，原價NT$960）。

「史努比造型小包」做成史努比頭型，兩面還有不同表情，一邊是正常表情、一邊戴墨鏡耍酷，小巧尺寸背起來很Q，除了側背也能手提。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲Snoopy帆布造型包NT$ 484（88折，原價NT$550）。

除了包包，還有可愛的家居物品，像「史努比帆布門簾」掛在家絕對能療癒心情，史努比探出半顆頭的淘氣模樣也太萌。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲Snoopy淘氣帆布門簾NT$ 546（88折，原價NT$620）。

史努比商品即日起到10/25可以在Pinkoi網站搶先預購，11/3才正式開賣。另外韓國文具品牌10X10也推出多款史努比家居用品，其中有一款長達102公分的巨型史努比趴睡抱枕非常吸引人，還有史努比和糊塗塌客大頭造型的地墊，讓你不忍心踩下去。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲巨型史努比抱枕49,900韓元（約台幣1,260元）、中型29,900韓元（約台幣755元）。

▲史努比pinkoi商品。（圖／pinkoi提供）

▲史努比、糊塗塌客大頭地墊16,900韓元（約台幣427元）。

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關鍵字：

snoopy, 史努比, pinkoi, 雜貨, 生活用品, 小物, 包包
fashion.net

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