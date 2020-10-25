這顆蘋果會不會太可愛！迪士尼幫AirPods換上新衣　竟500元有找

▲日本迪士尼推秋季蘋果系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

編輯／ChiNg

誰說生意盎然是春天的專利，秋天同樣可以充滿少女的活力，日本迪士尼推出專屬於秋季的「蘋果系列」，這次的陣容不容小覷，無論是生活雜物還是時尚配件通通都有，全系列圍繞「蘋果主題」，不管是通紅的蘋果還是優雅的青蘋果配色，都把迪士尼各個角色襯托得更加可愛，不要以為到了秋天迪士尼就沒輒了，就是要一年四季都放火燒燒大家的錢包。

＃文具系列：原子筆座組／造型便利貼套裝

文具系列永遠是學生以及上班族花錢的理由，何況是迪士尼推出的期間限定款，怎麼忍心不下手？原子筆座組包含一隻原子筆以及蘋果造型的筆座，大大一顆通紅的蘋果真是可愛極了，不使用的時候就是書桌上最美的風景；而盒裝便條紙也是設計為蘋果的形狀，無論是紅色系的愛麗絲還是青蘋果主題的小叮噹都各自很有特色，這麼實用的可愛小物一定要擁有。

▲定價分別為1,760日圓（約NT$482）、660日圓（約NT$181）。

＃AirPods保護套

幫你的AirPods換件衣服吧，搖身一變成了美味可口的蘋果，攜帶一顆走在路上既俏皮又可愛，除了蘋果本身，旁邊還附有造型圖樣小飾品，精緻度爆表，是一個極具設計感的造型保護套。

▲定價為1,760日圓（約NT$482）。

＃行動電源

對於手機不離身的人而言，行動電源簡直是救命之星，但是攜帶一個又醜又笨重的行動電源在身上實在很煞風景，這三款造型的行動電源一次幫你解決了所有問題，兼具美觀與實用，是出門在外的好夥伴。

▲定價為4,400日圓（約NT$1,204）。

＃保養系列：護唇膏／護手霜

以復古的風格繪製而成的護唇膏，不僅外觀，連塗在嘴唇上也能散發淡淡蘋果香，擁有一支這樣的護唇膏再也不怕秋天嘴唇乾燥；而護手霜組則有奇奇蒂蒂、米妮、黛西三款造型，分別是青蘋果、花香蘋果以及蘋果的香氣，光看就覺得雙手已經被呵護到了。護手霜組為一盒三入，三種樣式各一。



▲定價分別為440日圓（約NT$121）、1,320日圓（約NT$362）。

＃收納系列：手提袋／褶邊化妝包

奇奇蒂蒂以及米妮造型的手提袋幫你打造最有質感的環保袋，絕對是最耐看又耐用的購物袋，面子顧到了還可以顧地球；而褶邊化妝包加上美豔的黛西及米妮圖樣讓這款化妝包充滿了少女的氣息同時帶點復古的小巧思，無論是典雅的黑色還是清新的白色都非常好看。

▲定價分別3,520日圓（約NT$964）、2,860日圓（約NT$783）。

另外，迪士尼粉們絕對不能錯過韓國美妝品牌3CE推出的秋冬「復古迪士尼系列」，全系列採以鐵盒包裝、復古色調，無論是眼影盤、腮紅還是化妝包，都替米奇圖樣換上了一層復古的面紗。光化妝包就有兩款樣式，暖暖的大地配色讓冷冽的天氣瞬間回溫，暖到心頭上。

▲韓國美妝品牌3CE推復古迪士尼系列。（圖／翻攝自tw.stylenanda.com，下同）

▲復古版米奇造型的化妝包，共有兩款。

眼影盤則是採以舒適宜人的海軍藍，配上古早版的米奇，非常具有童年的味道，也相當有年代感，而鐵盒打開後是六色的霧面眼影盤，同樣採以橘與棕的復古配色，用它就像是自帶復古濾鏡。

腮紅的部分共有珊瑚橘、奶油色、奶油粉色這三種顏色，無論是單色使用或是選以雙色搭配都各有不同的效果，快跟著米奇踏上這場「逆時空之旅」，價格請參照官網，有興趣的人可至官網選購。

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