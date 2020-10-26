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蘿拉蜜思「神級妝前乳」挑戰最低價！限量1500元➔679元　不脫妝好評爆棚

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記者李薇／綜合報導

下午妝容暗沉脫妝、看起來妝容慘不忍睹，是很多上班族女孩的心聲，Laura Mercier（蘿拉蜜思）的喚顏凝露，它可是史上第一瓶妝前乳，神級地位可見一般，用完之後不但再也看不見脫妝，還可以保濕滋潤肌膚，超級方便好用。

蘿拉蜜思在1996年推出了喚顏凝露，是妝前乳的開山始祖，至今20多年，早就是美妝界公認的「妝前神器」，甚至被稱為底妝磁鐵，也就是幫助妝感完整、降低脫妝機率，可作為肌膚保養的最後一道手續，塗抹後，再加上防曬或是底妝類型的產品，幫助肌膚底妝更為服貼，讓妝容更維持久。

▲蘿拉蜜思,喚顏凝露,保養,底妝,妝前。（圖／IG）

▲蘿拉蜜思喚顏凝露清爽型底妝前使用。（圖／laura mercier IG、pexels）

針對不同的膚質與需求，推出一般型、清爽型、保濕、勻亮款，一般型顧名思義，屬於最大眾化的配方，多數肌膚都適用，清爽型幫助底妝控油、舒緩，特別適合痘痘肌，由於含有金縷梅的成分，對於肌膚擁有舒緩的效果，保濕型則能加強滋潤度，讓底妝不龜裂，勻亮則有潤色效果，讓膚色更均勻透亮。

▲蘿拉蜜思,喚顏凝露,保養,底妝,妝前。（圖／Her）

▲蘿拉蜜思的喚顏凝露（一般、清爽、保濕、勻亮，4款擇1），50ml、原價1500元、特價679元，點我購買

盤點網路上的評價，很多人都留下了好評：「喚顏凝露一般的就很好用了，只要一點點超保濕～」、「我很容易浮粉，用了真的比較不浮粉」、「很好用！完全不脫妝」、「我是混合肌，前陣子臉頰很乾，上妝很浮粉，但是用這款很可以」。

「Her和她」就推出蘿拉蜜思的喚顏凝露，有一般、清爽、保濕、勻亮4種選擇，50ml、原價1500元、特價679元，下殺4.5折，限量100組、售完不補，不想再煩惱脫妝一定要手刀搶，加入Her會員還可以領取購物金，千萬別忘記加入喔！

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關鍵字：

蘿拉蜜思, 喚顏凝露, 保養, 底妝, 妝前, Laura Mercier, Her, Her和她
fashion.net

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