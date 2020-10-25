奧斯塔羅12星座一周運勢1026-1101　處女偏財運不錯、雙子封閉自己

20201026-1101奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：巨蟹座事業運最旺！踏實實際的工作態度，讓自己更加努力在工作上，不再有著好高騖遠的想法，懂得努力手邊工作。

TOP2：天秤座愛情運最旺！彼此對於目前的感情很滿意，也相當信任彼此的感情想法，對於目前的感情也更願意投入並努力。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都算不錯，建議著重本業來努力年終的回饋。

本周需注意星座



1.雙子座事業運需要留意：工作職場上和同事的疏離感加深，不太願意和同事有太大的互動，有種被孤立起的感覺，要留意。

2.處女座愛情運需要留意：自我意識較為強烈，讓彼此對於感情的想法都相當堅定自己的立場，導致兩人存在不少的紛爭，要多注意。

3.雙魚座金錢運需要留意： 正偏財運都欠佳，建議不要有新的投資理財動作。

牡羊座



開運顏色：深綠色

幸運數字：49

整體運勢★★★★

牡羊朋友下周開始表現出值得信賴與可靠的感覺，讓身處周遭的朋友感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周。

愛情運勢★★★★

平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩許多。

事業（學業）運勢★★★★★

穩定踏實的學事業發展，都讓自己感到安心不少，而也因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對一般上班族來說將會是不錯的消息。

金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

金牛座



開運顏色：暗紫色

幸運數字：68

整體運勢★★

下周金牛朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業（學業）運勢★★★

目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，提醒下周工作方面要適時的放鬆。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好地理財。

雙子座



開運顏色：紅色

幸運數字：75

整體運勢★★★

下周雙子朋友，情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來，有種將自己封閉起來拒絕外在溝通管道的感覺存在。

愛情運勢★★★

面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此彼此的互動有了差異與產生懸殊。

事業（學業）運勢★★

學事業上將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意。

金錢運勢★★★

金錢的支出變多，比較多是偏向是家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

巨蟹座



開運顏色：天空藍

幸運數字：15

整體運勢★★★★

巨蟹朋友自己處理事情來更佳的游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調許多。



愛情運勢★★★★

下周在面對感情時，充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下周變得更加的體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★★★

在學事業方面，則顯得更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★

偏財運勢良好，但卻是需要透過努力獲得點收入的感覺。

獅子座



開運顏色：綠色

幸運數字：42

整體運勢★★★

獅子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降許多。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後，導致忽略了現在的現況。

事業（學業）運勢★★

有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊，以免逼出了些壓力。

金錢運勢★★

財運較不慎理想，要多注意避免多餘的支出。

處女座



開運顏色：孔雀藍

幸運數字：63

整體運勢★★★

下周處女的朋友，則顯得面對事情都提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。



愛情運勢★★

自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此喔。

事業（學業）運勢★★

存在對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力，且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★

下周偏財運意外的還不錯，有機會出差的朋友下周可要好好把握。

天秤座



開運顏色：橘色

幸運數字：35

整體運勢★★★★

天秤座的朋友下周生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業（學業）運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息。

天蠍座

開運顏色：黃色

幸運數字：23

整體運勢★★★

天蠍朋友下周變得善變許多並且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃顯得鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力囉。

愛情運勢★★

雙方在下周可能會有些許的小爭執，原因來自於對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾可別開一堆空頭支票。

事業（學業）運勢★★★

會有不勞而獲的想法產生對於未來的目標也感到點灰心，下周會是個在學事業都需要堅持的一周，要上緊發條好好努力。

金錢運勢★★★

額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況。

射手座



開運顏色：白色

幸運數字：24

整體運勢★★★★

下周射手的朋友將會是實際的一周要多加把握，另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷。

愛情運勢★★★★

下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上。

摩羯座



開運顏色：紫色

幸運數字：99

整體運勢★★★★★

摩羯朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業（學業）運勢★★★★

成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報。

水瓶座



開運顏色：藍色

幸運數字：07

整體運勢★★

水瓶座的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來也因為如此讓你自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯許多，別讓自己忙得喘不過氣。

愛情運勢★★

對於目前感情的未來感到些許的疑惑，會有不知道彼此未來在哪裡的感覺，而這樣的原因大多來自彼此，對於感情的實際面讓雙方感到無力。



事業（學業）運勢★★★

開始忙碌了起來，手邊的工作或案子開始接踵而來，讓自身感到不小的壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩而導致工作狀況不佳。

金錢運勢★★★

下周購物慾增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的。

雙魚座



開運顏色：深粉紅

幸運數字：88

整體運勢★★

雙魚朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，要多注意。

愛情運勢★★★

下周面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現得更加明顯，另外下周不安定感的增加也容易與另一半多了點爭執。

事業（學業）運勢★★★

下周學事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為下周你的脾氣剛硬了些，也讓你和同事間相處多了點不適感。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，有失財的可能導致錢財流失。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜