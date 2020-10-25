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用「彩虹小物」支持平權！六色吸管隨你組裝　客製人像掛布情侶必收

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自Facebook@GolaTaiwan

台灣同志遊行邁入第18年，將在10月31日舉行，當天可以走上街頭支持之外，Pinkoi也規劃了「彩虹行動市集」一起共襄盛舉，在這裡能挑選充滿彩虹元素的特色小物、家居用品…，讓家中充滿繽紛色彩與多元包容的愛，並以行動支持LGBTQ+族群。

在身上配戴彩虹元素是直接的表示，這款「彩虹琺瑯別針」就很可愛，有長條、圓形兩款圖案，設計簡單百搭，別在衣服、包包都不突兀。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲A場 彩虹琺瑯別針NT$190。

「彩虹設計福袋」內容物超豐富，包含一張有台灣地圖的大掛布，還有彩虹旗別針、小胸章和刺繡文字掛飾，讓你一次擁有多樣彩虹小物。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲Littdlework 彩虹設計福袋NT$1,530。

這款「人像彩虹掛布」很特別，中間的人物圖案可以客製化，把情侶合照放上去超級甜蜜，還能搭配自己想寫的文字，讓掛布專屬於你們。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲型爵 客製化人像彩虹掛布NT$880起。

現在很多人都會自備吸管，看膩普通的款式，就改選這個繽紛的「彩虹吸管」吧！上面的紅、橙、黃、綠、藍、紫六色居然可拆解，隨意組合出自己喜歡的樣子。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲PAD-PAD墊一店 隨你PAD彩虹吸管NT$350。

其他還有彩虹包裝的茶包，喝完能把罐子留下來，以及給狗狗穿的運動衣，上面也添加了彩虹絨布條紋，讓寵物們也一起聲援。目前官網都有免運優惠，10/31的「彩虹行動市集」也會販賣。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲森小姐的茶店 彩虹熱情島果茶NT$299。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲PEHOM彩虹絨布條纹缎面狗狗運動衣NT$1,580。

另外，鞋子品牌Gola也推出「COASTER RAINBOW」系列，以行動支持性別平權，在基本款帆布鞋上面添加亮眼的彩虹織帶，讓鞋子不再單調，穿起來更亮眼，有分鞋帶與魔鬼氈款，都有黑、白兩色。鞋帶款售價台幣1,692元、魔鬼氈款售價台幣1,782元。

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

▲彩虹小物。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 彩虹市集, 彩虹, 同志大遊行, 雜貨, 小物, 家居用品
fashion.net

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