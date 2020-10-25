方中帶圓錶才不呆　Bell ＆ Ross配正裝、休閒都帥

▲Bell & Ross BR 05計時腕錶鍊帶款，211,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

腕錶世界圓形仍是主流，但飛行時計著稱的Bell & Ross以方形錶著稱，去年推出都會感的BR05系列仍以飛機儀表板為靈感，呈現方中帶圓的造型，今年再壯大陣容，發表計時碼錶款式，共有黑或藍色面盤，並各有鍊帶或與面盤相同色系的橡膠錶帶款式。

▲Bell & Ross BR 05計時腕錶藍色面盤搭橡膠錶帶款，192,000元。

Bell & Ross BR05系列最大特色是線條不過於銳利，但依然保留方錶的硬派性格，42毫米錶徑恰到好處，與正裝或休閒服裝都能完美搭配。方中帶圓的設計從錶殼延伸至計時碼錶的功能盤造型，位於3時位置的小秒盤、9時方向的分鐘計時器，都採用方圓合一的輪廓，與錶殼造型相呼應。

▲Bell & Ross BR 05計時腕錶黑色面盤搭橡膠錶帶款，192,000元。



方形腕錶亦是雷達表（Rado）的標誌性設計，今年首度推出注塑成型整體式結構的高科技陶瓷方形錶殼True Square真我系列腕錶，搭配顯露80小時動力儲存自動上鍊機芯的開芯面盤，為個性錶款注入科技感，備有黑色與白色陶瓷款式。

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，71,100元。（圖／雷達表提供）

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