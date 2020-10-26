歐巴桑的鯊魚夾變時尚單品！Jennie、太妍私底下都在夾

記者李薇／綜合報導 圖／太妍、Jennie IG

髮型的時尚總是一陣子就會有一些單品非常流行，像是最近南韓女星圈就風靡使用鯊魚夾來做造型，很多人都認為只有「歐巴桑」才會使用的鯊魚夾，只要挑對款式，也可以變成非常時尚、好看的單品，而且做出來的造型隨性、自然，搭配簡約的穿搭就很有隨性感。

1.太妍簡約素色鯊魚夾

歌手太妍選了一款橘棕色的素色鯊魚夾，簡約的外形設計，看起來沒有多餘的線條，直接把頭髮全部盤起來，就很好看，記得在額頭、瀏海的位置留下一些碎髮，這樣看起來會更加自然、隨性，而不是把頭髮全部都夾起來，那樣就太像歐巴桑了。

2.Jennie琥珀色鯊魚夾

向來是時尚代表的Jennie，之前拍攝墨鏡廣告的時候，也是夾了一支淺琥珀色的鯊魚夾，深淺漸層的花紋看起來就很有時尚感，跟髮色完全不同的跳色感，更可以帶出髮型的重點，同樣在瀏海的地方留出一點碎髮，看起來非常隨性帥氣。

從兩大明星可以看出來鯊魚夾已經逐漸變成髮型配件的趨勢，掌握自然隨性的風格，多留一點髮絲的線條，不要完完全全梳得超乾淨，就可以帶出時尚感，搭簡約的洋裝或是牛仔褲就很好看，不需要多加修飾的髮型造型，只要選對款式就可以輕鬆掌握流行元素。