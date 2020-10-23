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Irene一次「狠撞衫」2女星！臭臉PK甜美金裕貞　網酸：落差太大

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記者鮑璿安 ／台北報導

Red Velvet成員裴珠泫（Irene）昨日（22日）爆出耍大牌事件，事後火速發文道歉仍無法平息外界怒火，被譽為「南韓神顏」的她，時尚能力出眾，近期更身兼PRADA品牌大使，如今負面評價襲來，也被網友翻出近日的一次撞衫2女星的窘境，直言：「假面甜心」。

Irene貴為Red Velvet隊長，精緻五官受到各大精品喜愛，近期才與EXO燦烈成為PRADA新任品牌大使，時尚資源毋庸置疑，8月時她就穿著PRADA長版西裝出席活動，不負「南韓神顏」封號，一雙筆直美腿加上巴掌臉蛋十分吸睛，衣著再以腰帶點綴修飾腰身，營造有如「下衣失蹤」一般的視覺效果。

▲▼Irene、金裕貞撞衫 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自IG）

▲金裕貞早在今年（2020年）6月韓劇《便利店新星》發佈會時就已經穿著同款 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自IG）

然而國民妹妹金裕貞早在今年6月時就已經穿著同款，同樣綁起俐落低馬尾，搭配深V剪裁與纖瘦腰身輔助造型，不過臉上則是一直掛著親民微笑，使得整體風格偏向甜美氣息。另外，當紅韓劇《雖然是精神病但沒關係》中飾演高文英的女星徐睿知，也曾在12集中演繹該單品，不同於兩人偏向單穿的風格，而是在內部加上了白色連身裙，以多層次裙襬點綴，憑藉招牌螞蟻腰更勝一籌，Irene這回連續撞衫也引發網友直言：「金裕貞穿起來好甜美」、「Irene不笑好兇，落差超大」、「Irene沒有特別驚艷的感覺。」

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關鍵字：

Red Velvet, 耍大牌, 韓星, 女團, 裴珠泫, Irene, PRADA
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