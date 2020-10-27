頭皮老是有股油味怎麼辦？4大關鍵讓頭氣不再纏身

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

很多人都有油頭、頭氣的困擾，有些人更是洗完頭髮沒多久，髮根仍然就會飄出油味，讓人相當困擾，《ET FASHION》就整理3種避免油頭的方式，透過正確的使用產品以及洗淨，就可以減少難聞的味道跟NG的出油狀況。

1.每天洗頭清潔

很多人以為洗頭就是把頭髮搓一搓就完事，但其實應該著重在頭皮的清潔，透過按摩幫助髒污被洗淨，隨著沖水將油脂、老廢角質一起帶走，每天洗頭也可以避免頭髮出油過多累積在頭皮，混合髒污導致異味出現。

2.定期去角質

頭皮其實跟臉部是同一塊肌膚，大多數人都會想到肌膚需要去角質，卻忘了頭皮也應該定期整理，建議可以挑選專門頭皮去角質的單品，一週大約1、2次幫助頭皮深層清潔，可以降低油脂分泌旺盛的狀況，重現清爽頭皮。

3.頭髮一定要吹乾

尤其是長頭髮的女生，常常會覺得吹頭髮很麻煩，但若是不吹乾，頭皮悶在水分裡面，容易滋生細菌、加上出油的油份混合髒污，髮根會油得更快、頭氣問題也會更加嚴重，記得一定要吹乾頭皮髮絲，再去睡覺，才能避免後續的狀況出現。

4.飲食清淡很重要

飲食太油、太鹹都容易讓身體出現NG狀況，建議透過清淡的飲食，這樣也會降低油脂分泌，排出身體的汗液也不會有過多的鹽分，導致滋生細菌，當然就容易出現異味，加上多喝水排除身體髒汙，也是非常重要的關鍵。

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