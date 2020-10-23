秒變美！週年慶瘋搶醫美級「水光課程」小資女也能享受頂級身體SPA

圖、文／東森自然美提供

等了整整一年，週年慶進入火熱階段，愛美的女孩兒可要跟緊了，來看看東森自然美推出了那些明星級保養！名媛貴婦們的最愛，除了能夠從頭美到尾的「水光課程」之外，還有被封為居家造光神器的「胜肽水光微導系列」，除了臉部保養，身體也沒遺漏，首推新型舒壓及業界首見的防疫SPA，「愉悅舒放護理課程」原價$4500，超狂優惠體驗價$1499！「防疫小尖兵身體課程」單堂體驗價$720！幫助增強身體防禦力，另外經典保養品組合及超值滿額贈，趁著週年慶絕對要趕快入坑瘋搶。

風靡華人圈好多年的SPA保養品牌-東森自然美，推出效果媲美醫美水光針的「Dr. NB-1水光課程」，無恢復期、無傷口、無痛感等感染風險，以高科技的專利儀器，深層注入精華，為肌膚做到拉提緊緻、立即修護補水等，是許多貴婦、名人們的最愛，像是名主持人黃寶慧、李秀媛、網球國手詹詠然都是水光保養課程的忠實愛好者，今年週年慶大放送，水光抗皺、舒敏兩大明星課程不僅推出超優惠折扣，買課程再送Dr. NB-1水光精萃液（價值$13,000~$19,800元）。而胜肽水光微導系列，也是超人氣明星商品，能快速直達肌膚問題根源，拍照自帶女神光，以居家保養滲透四部曲展現四款商品讓肌膚360度零死角的美顏，趁週年慶一次入手，消費累計滿$2000就送$200之外，還可列入滿額贈，完全是必搶的居家保養系列。

另外9月剛推出的新型舒壓療癒SPA「愉悅舒放護理課程」，同時為回饋消費者打出超優惠33折限量體驗價$1499，提倡透過自然療法來使人情緒平穩、溫暖心房，達到肌肉放鬆，就連喜歡運動健身的人，乳酸堆積產生的肌肉痠痛也有解了； SPA業界首見的「防疫小尖兵課程」體驗價也只要$720，能幫助提升防禦力面對疫情及空氣汙染等各種對外有害因素，也減少季節轉換時帶來的負擔。

秋冬必備的明星植萃成分「積雪草」也一直是東森自然美的熱門商品，週年慶當然也沒漏掉這一組換季必備的積雪草煥活系列，溫和高濃度的植物精萃配方，能有效預防老化、增強肌膚抵抗力，另外絕對不能錯過被網友封為零負評卸妝神器，一上市就瘋狂熱賣的超效保濕按摩卸妝膏，還有回購率達85%以上的超人氣明星商品r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，都同步推出了超級優惠的組合，從卸妝清潔、臉部SPA、身體SPA到居家保養一次達陣，週年慶還有多重滿額贈，包含膠原蛋白飲、玻尿酸飲以及超彈潤口服安瓶等多種超值好禮，讓你不僅用的美麗，也要喝美的美麗，如果你一年就等這一波，東森自然美旗下經典商品一定要全收，讓你在年末派對旺季絕對成為自體發光肌！

2020全新推薦課程

NEW 愉悅舒放護理課程

80分鐘/堂/原價$NT$4,500 (首次單堂體驗價$1,499)

特價NT$18,900 / 原價NT$27,000

愉悅舒放課程優惠套組(80分鐘)/堂 x6堂

NEW 防疫小尖兵課程

20分鐘/堂/原價$NT$1,200 (首次單堂體驗價$720)

特價NT$4,800 / 原價NT$6,000

防疫小尖兵課程優惠套組(20分鐘)/堂 x5堂

Dr. NB-1水光課程

名媛最愛逆轉青春組 特價NT$59,000 / 原價NT$67,100 臉+身體課程套組

Dr. NB-1水光抗皺拉提護理(含Plus) x3堂

童妍水光極線立提瞬效護理 x3堂

Dr. NB-1水光潔皙淨白護理(含Plus) x3堂

循環促進美體按摩(80分鐘) x1堂

皺紋OUT！ 特價NT$48,450 / 原價NT$70,900 全省限量50組

買 Dr. NB-1水光抗皺拉提護理課程(90分鐘) x5堂

再送 Dr. NB-1水光抗皺精萃液x5支

敏弱OUT！ 特價NT$33,000 / 原價NT$46,000 全省限量100組

買 Dr. NB-1水光修護舒敏護理課程(90分鐘) x5堂

再送 Dr. NB-1水光修護精萃液x5支

週慶必買熱銷組



超效保濕按摩卸妝膏

特價NT$4,140／原價$5,120 買三送一

買 超效保濕按摩卸妝膏125g x3

再送 超效保濕按摩卸妝膏85g x1

r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜

特價NT$6,750 / 原價NT$9,000 買五送一

買 超效保濕爆水氣墊面膜(20mlx6片入) x5盒

再送 超效保濕爆水氣墊面膜(20mlx6片入) x1盒

超效保濕水光潔顏乳

特價NT$2,360 / 原價NT$3,540 買二送一

買 超效保濕水光潔顏乳150g x2

再送 超效保濕水光潔顏乳150g x1

積雪草煥活特惠組

特價NT$15,750／價值NT$19,900

買 積雪草煥活超導精露120ml

積雪草煥活全能精華50ml

積雪草新肌煥膚七天安瓶3mlx7入

玫瑰果煥活精華油30ml

積雪草煥活全能精華50ml

積雪草煥活緊緻撫紋霜50g

再送 積雪草草本煥活舒敏課程x1堂

東森自然全省直營店同步開賣

寵愛滿額禮



滿額$20,000 即贈

Marine Star 海洋膠原美顏飲升級版 乙盒

50ml/24瓶/盒 (市價$3,000)

滿額$45,000 即贈

Marine Star 玻潤漾澤飲 乙盒

30ml/30瓶/盒 (市價$9,000)



滿額$70,000 即贈

自然美多重日本專利原胜玫顏精萃 4盒

3.0公克/15包/盒 (市價$13,240)

滿額$100,000 即贈

自然美水漾超彈潤口服安瓶 3盒

20ml/14瓶/盒 (市價$24,480)

東森自然美全台直營門市

【台北館前旗艦店】台北市中正區館前路42號3F / (02)2371-8200

【台北101旗艦店】台北市信義區莊敬路8號 / (02)8780-7088

【台北大直ATT店】台北市中山區敬業三路123號3樓 / (02)7706-1230

【台北八德店】台北市松山區八德路2段439號7樓 / (02)2731-2183

【台中豐原美容中心】台中市豐原區復興路2號(豐原太平洋百貨4樓) / (04)2522-0180

【台中廣三SOGO專櫃】台中市西區台灣大道二段459號(廣三SOGO 1樓櫃位) / (04)2329-1233

【台中廣三SOGO美容中心】台中市西區台灣大道二段459號(廣三SOGO 4樓) / (04)2329-1255

【高雄美麗島旗艦店】高雄市新興區中正三路130號 / (07)238-2955

【高雄悅誠美容中心】高雄市三民區民族一路427號1樓28櫃位 / (07)382-0790

http://www.nb.com.tw/m/412-1702-17568.php