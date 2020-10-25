把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選

編輯／Emily 圖／翻攝自essey.com

萬聖節越來越逼近，讓人也想重新佈置家裡，裝飾成萬聖節風格，有一款外型奇特的「幽靈桌子」就非常適合，這款桌子全部透明，做成桌巾垂墜的造型，但中間居然沒有桌腳，空空的樣子乍看之下以為它飄浮在空中，讓人馬上聯想到恐怖的幽靈。

「幽靈桌子」是由丹麥設計公司Essey所推出，它的設計師John Bauer因為很喜歡桌巾，所以想做出一張不用鋪桌巾，就長得像桌巾一樣的桌子。設計師使用壓克力為原料，做出一體成型的桌子，把普通桌腳改造成桌巾布料垂墜的邊緣，讓它看起來就像把桌巾擺放在一個隱形的桌子上一樣。

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獨特的外型會給人它飄浮在空中的錯覺，也會聯想到鬼魂、幽靈或隱形斗篷，透明材質看起來好剔透，有魔術幻影的神奇感，另外也有霧面半透明、白色、黑色等多種不同款式，雖然「幽靈桌子」看起來很輕薄，但它有足夠的強度可以支撐重量，完全不需要擔心，想要有萬聖節風的家具就選它了。

▲「幽靈桌子」售價台幣13,700元。

喜歡特殊造型桌子的話，也有另一款透明壓克力桌在網路上引起討論，這款桌子經過光線照射，會發出粉紅、藍、黃等彩虹霓光，閃閃發亮的樣子超級夢幻，擺放在家中直接讓裝潢質感大增，看了完全少女心噴發。這款桌子售價105,000韓元（約台幣2,660元）。

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