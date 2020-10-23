碧昂絲聯名adidas「夢幻色」運動服曝光！　輕鬆切換健身與日常超勸敗

▲碧昂絲自創品牌IVY PARK與adidas推出聯名系列，一口氣換上8套造型吸睛。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

流行音樂天后碧昂絲自創品牌IVY PARK，這回破天荒攜手adidas打造「Drip 2」系列，連碧昂絲也親自上陣拍攝形象照，一口氣演繹8套造型，從火辣的針織洋裝到連身衣，以鮮豔的淺黃、深綠與焦糖色為主色調，一字排開超療癒，本次聯名將於10月30日正式開賣，粉絲們記得設好鬧鐘！

▲adidas x IVY PARK「Drip 2」主軸是透過鮮明色系帶出美感 。（圖／品牌提供）

adidas x IVY PARK「Drip 2」主軸是透過鮮明色系帶出美感，整體色調像是淺黃、深綠與焦糖色，提升實穿性質，更注入多元及中性的尺碼，鼓勵大家輕鬆在健身、日常中穿著。為了迎合粉絲期待，天后碧昂絲不惜親自換上聯名單品拍攝形象照，像是一口氣換上8套造型，「排排站」出鏡，氣場強烈之餘駕馭衣著的能力更是一流。

▲碧昂絲換上「針織洋裝」彰顯好身材，NT$2,890；鞋款SUPER SLEEK 72，NT$4,690。（圖／品牌提供）

▲針織連身衣NT$2,890；腰包NT$2,690； Ultra Boost鞋款 NT$7,600。（圖／品牌提供）

▲adidas x IVY PARK系列10月30日開賣。（圖／品牌提供）

像是換上了超火辣的緊身「針織洋裝」包覆身軀，加以綠、黃跳色打造活潑氣息，邊緣則遊走了IVY PARK字樣，呼應雙方聯名細節；碧昂絲腳踩鞋款SUPER SLEEK 72，同樣是此次聯名之作，鞋後跟嶄新的勾環設計，讓鞋款能輕易扣上包款，方便攜帶之餘更獨特；換個造型，碧昂絲以針織連身衣大方露出健美身材，搭配功能扣環式腰包，也讓粉絲驚艷。

【同場加映】

Reebok eightyone聯名支線秋冬第二彈

▲Reebok eightyone支線推出聯名合作第二彈，全新Vector標誌首次登場，鞋款均NT$3,650。（圖／品牌提供）

今年秋冬Reebok eightyone支線推出聯名合作第二彈，由日本時尚品牌 VAINL ARCHIVE 的主理人 Kohei Okita（大北幸平）操刀，此次將三種主要顏色純黑、深灰、深紫作為調色板，融入教練外套、衝鋒衣、防風長褲等服飾之上，同時也是Reebok eightyone支線第一次大膽地採用全新Vector標誌，帶來與春夏系列截然不同的質感；鞋款部分則是以不同材料的交錯組合，打造戶外機能感。

Nike ISPA Drifter Gator

▲Nike ISPA Drifter Gator 宛如降落傘阻擋雨天污垢，也可輕鬆收納於鞋中，10月已陸續開賣。（圖／品牌提供）

為了應對秋冬的多變天氣，Nike ISPA Drifter 重新亮相，延續 VaporMax FK Gator 一直有的功能性設計，Nike ISPA Drifter Gator 可將 Gator 設計與鞋面無縫融合，展開後類似降落傘，在冬天騎車或步行狀態下可以都輕鬆地包覆住腿部，有效阻擋冬季灰塵、汙泥和雨水，當然，不需要時則可迅速將其收納到鞋子裡面，中底也採用品牌速度最快的跑鞋材質 ZoomX 泡棉研磨製作，鞋面則由分趾設計改為全腳趾形式，保證穿著者穩定性。

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