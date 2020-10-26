Nike勾勾被放大、Converse毛毛鞋超Ｑ　Ambush全新聯名燒到陳冠希

記者王蓁蓁 / 綜合報導

繼前陣子蔡依林、孫芸芸搶背的BVLGRIＸAmbush蛇頭包之後，身兼Doir男裝飾品設計師與Ambush主理人的Yoon，馬不停蹄在IG上釋出Ambush與Converse、Nike的全新聯名系列，分別將在11月、12月接連開賣，消息一公開，不只潮流迷們狂點愛心，更引來陳冠希、吳建豪、ØZI等潮流男神們刷留言表示超級期待！

▲Ambush與Converse、Nike的接連推出全新聯名系列，包括陳冠希、吳建豪、ØZI等潮流男神們都十分期待。（圖 / 翻攝IG@yoon_ambush、@ambush_official）



ConverseＸAmbush 二代，有延續去年的爆款高筒靴型設計，以防水的橡膠材質包覆鞋身，更拼接了防磨的紗網布料、加厚了鞋底，又潮又兼具機能性，完全適合潮濕雨季，除了Yoon腳上超顯眼的藍色，也推出了低調的黑色 ; 另一款則是今年1月Yoon就在IG上放火的「毛毛鞋」，拆解Converse經典1970系列，鋪滿絨毛的鞋身超療癒，同樣推出藍、黑兩色，可以看見Ambush還在鞋帶上增添細節，滿滿的巧思潮流迷們必收呀！

▲Yoon腳踩藍色ConverseＸAmbush超顯眼。（圖 / 翻攝IG@yoon_ambush）



▲ConverseＸAmbush二代CHUCK RUBBER BOOTS、FURRY CHUCK TAYLOR 70s即將在11月開賣。（圖 / 翻攝IG@ambush_official）

先前在Nike 2020 Forum秀場上曝光的Nike X Ambush粉紅配色，Yoon終於在最近曬出另一款黑白配色的完整樣貌，以Nike Dunk High作為基礎，其中最惹人注目的是Nike經典「勾勾」Logo，被立體、放大甚至突出鞋身，如同翅膀一樣展翅高飛，有球鞋王子之稱的陳冠希，其實在大秀當天就偷偷在IG上Po出Nike X Ambush黑白配色在秀場上的照片，看來是早早在內心預定準備隨時下手了。

▲Yoon在IG上搶先曝光Nike X Ambush黑白配色。（圖 / 翻攝IG@yoon_ambush）



▲陳冠希在Nike 2020 Forum大秀結束後曬出與Yoon、GD、藤原浩等潮流大神們的合照，也悄悄Po出秀上Nike X Ambush黑白配色身影。（圖 / 翻攝IG@edcee3000）

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