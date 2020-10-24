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LIFE・經典／美妙收納5款烹飪鍋具的Totem　廚房再小都不怕

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▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網、Red Dot Design Award）

記者蔡惠如／綜合報導

許多會做菜的居家達人喜歡收集鍋具，或許一面鍋具展示牆看起來很療癒，但有些人家中可能沒有大空間，尤其在城市中日漸升高的房價，可能導致在廚房的使用空間中更受限，設計公司 Design2Gather設計出一款可以巧妙收納5種烹飪鍋款的Totem，加上複合式的用法，讓小家庭能輕鬆使用，不僅不用擔心空間問題，要收拾的碗盤也變少了。

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

設計的存在就是讓生活更輕鬆，Totem的鍋具組確實能讓許多家庭主婦夫都鬆一口氣，在一組收納的外型下，可以拆卸成5個部分，包括中式炒鍋、湯鍋、煎鍋、平底鍋以及可麗餅鍋，有如俄羅斯娃娃一般，5款鍋具可以堆疊組合在一起，只要櫥櫃有一個小空間就能輕鬆收納。

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

Totem除了可承裝食品的鍋具本身之外，還包括能巧妙使用在5個鍋子的規格鍋蓋，以及特殊設計的手柄，能透過本身的旋轉鬆緊裝置，應用在套件所有的鍋具上變成鍋柄，在做菜時或是拿取時都能更加便利。

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

簡單清爽的外觀設計，也方便在料理後直接拿上餐桌當餐盤或餐具使用，複合性的用法減少之後收拾要清洗的餐盤，對於節省功夫以及節省水資源都有正面的幫助。

▲收納鍋具組Totem。（圖／翻攝Design2Gather官網）

當然擁有許多美麗的鍋具是許多人的夢想，但現實上往往很多鍋子可能因為使用習慣，或是搬運問題被束之高閣，因應現代較少人的小家庭與更小的空間，Totem的設計確實解決很多使用者面臨的居家問題，然而也理所當然地得到了紅點設計獎，現在僅期盼鍋具廠商能將此類設計量產，讓再小的廚房，都能有做出不同豐富料理的機會。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 設計, 廚具, 鍋具, 居家
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