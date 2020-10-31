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惡搞現實的黑色幽默插畫　比玻璃心更脆弱的是「雞蛋」，完全摔不起

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編輯／ChiNg　圖／由插畫家Ben Chen授權提供

日子太過繁忙，加上時光飛逝，很多事情就像走馬看花晃一下就過去了，如果仔細回顧一下，便會發現我們漏掉了許多細節，而很多生活省思都藏在這些日子的夾縫裡，有時候抱持著欣賞的心情去觀望，那些令人心煩的瑣事便會變成一樁有趣的故事。台灣插畫家Ben Chen將動畫人物與日常生活中的既定小事，從不同角度看，那些我們常說出口的話語與不曾仔細思考的事物，在他的筆下都變成一張張黑色幽默插畫。

＃尋人啟事

「來賓梵谷先生，您的左耳在找您」，原來走丟的是梵谷，真是辛苦左耳了。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃大鬧小木偶

對撐竿跳選手而言，說謊的小木偶肯定很好用（咦）。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

即便是齊天大聖孫悟空也有看錯的時候，那不是你的金箍棒，是小木偶！

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

鑽木取火沒有材料的時候只好就地取「鼻」了，抱歉了小木偶。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃小心易碎

比玻璃心更脆弱的是雞蛋，完全摔不起，這麼易碎就別跑跑步機了。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

跑步機不行就改做臥推重訓，真是一顆頑固的雞蛋，但始終玻璃心碎滿地。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃太挑釁了

「你的嘴巴呢？」這句話對誰說都可以，對我們鼎鼎有名的Kitty說可是一大挑釁，人家就算沒有嘴巴也是全球數一數二有名的貓。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃抱歉認錯人

嗨維尼，不對......怎麼是老皮，從來沒想過還真的長得有點像（嗎）。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃別惹我不開心

直接應證了「就算是朋友也會吵架」，但這次羅賓好像有點太生氣了。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

彼得潘大概等這刻很久了，虎克船長瞬間變成「插刀海盜桶」，看起來很刺激。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃我的靴子裡有蛇

還記得胡迪的口頭禪嗎？「我的靴子裡有蛇」不是亂說的，還真的有蛇......難道胡迪是印度人（咦）

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃老鼠的悲哀

再怎麼聰明的傑利鼠畢竟還是隻老鼠，天性難改，還是逃不過黏鼠板的魔手。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

全球最著名的老鼠們，米奇、料理鼠王、傑利鼠再怎麼厲害，也敵不過一隻貓。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃臉皮很薄

要是蘋果有生命，那他到底該不該刮鬍子呢？一不小心就會發現自己臉皮太薄，禁不起任何刮痕。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃誰都會做惡夢

對小朋友來說最沒安全感的事情就是睡覺的時候腳露在外面，因為床底下會有可怕的魔鬼，對香蕉來說也一樣，伸出去就會被恐怖的大猩猩吃掉。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃幸好

還好現況是人類解剖青蛙，但小編深信......如果有一天變成青蛙統治世界，人類就是第一個被送進實驗室的東西。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

＃人人都有夢想

大家心中都各自懷有夢想，於是在牆邊畫上了自己所嚮往的模樣，這張插畫看起來格外的溫馨可愛。

▲▼台灣插畫家Ben Chen生活趣味插畫。（圖／由插畫家Ben Chen授權提供）

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關鍵字：

幽默, 插畫, 繪圖, 有趣, 生活
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