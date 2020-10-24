Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭

▲Bobbi Brown聖誕限定彩妝系列首要鎖定「五花肉高光」鑽石版和玫瑰奶茶色系眼盤。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

聖誕限定美妝放火無極限，又一個超美聖誕系列來了！Bobbi Brown再度攜手瑞典時尚插畫家CECILIA CARLSTEDT，以優雅輕盈的芭蕾舞者和紐約街頭景色為靈感打造限量「漫舞紐約芭蕾系列」，不僅全系列外殼包裝都變成一幅幅畫作，小紅書上超夯的「五花肉打亮」推出超閃鑽石版，還有帶有超仙又閃亮的限定4色眼彩盤，尤其揉合玫瑰奶茶色系的「#勃根地紅」更是美到哭，絕對要優先搶起來！

▲Bobbi Brown 漫舞紐約4色眼彩盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



Bobbi Brown聖誕限定「漫舞紐約芭蕾系列」推出一系列限量眼彩判、鑽石美肌粉和金緻唇膏，每一款產品都換上充滿紐約、芭蕾元素的全新限定外殼。

而其中兩款限量4色眼彩盤，集結了被美妝達人喻為最有仙氣的「極致鑽石眼影」，全新奶凍質地內含超細緻閃粉，不僅更服貼好上色，還有細緻閃耀光澤，共推出焦糖暖調棕色系的「#薑餅可可」和融合奶茶色系、玫瑰粉色的「#勃根地紅」，可派對可日常，超實用百搭。

▲model示範眼妝使用#勃根地紅。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown 漫舞紐約鑽石美肌粉，#香檳玫瑰，NT$1,850。（圖／記者張毓容攝）



而在小紅書上被推爆的「金緻美肌粉」，被暱稱為「五花肉打亮」、「五花肉高光」，聖誕系列推出超閃鑽石光澤版。限量的香檳玫瑰色很適合亞洲人膚色，內含極細緻的高光鑽石閃粉，一抹就能提升氣色、閃出超美仙女光，可做打亮也可當作頰彩使用。

▲Bobbi Brown 漫舞紐約金緻唇膏，#閃耀炫紅，NT$1,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



換上限量包裝的金緻奢華唇膏，連唇膏體都灑上一層超美的獨角獸偏光亮粉，每個角度都能閃出BLING BLING光感。唇膏色則是不過於誇張的金屬炫光紅，細緻的珍珠光感讓紅唇更搶眼，還能幫助提亮膚色。

▲每年都被搶翻的YSL聖誕倒數日曆現可提前預購。（圖／記者張毓容攝）



除了Bobbi Brown，YSL日前也釋出今年聖誕限定彩妝系列和最受矚目的「聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）」

每到下半年最讓人引頸期盼的除了週年慶，就是各大美妝品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻了！而以奢華精美著稱、每次推出都被秒殺的YSL聖誕倒數日曆，今年換上超吸睛的紅黑色豹紋禮盒，並將品牌最熱賣的保養、彩妝到香氛等經典產品全都打包，其中更包含3大人氣正貨，從包裝到內容物都奢華到不行。將於12月1日正式上市，目前已先開放預購，想收藏的美妝控們快把握！

▲YSL 性感豹動聖誕倒數日曆，NT$12,500。（圖／品牌提供）



呼應今年YSL聖誕限定系列的豹紋主題「性感豹動」，YSL聖誕倒數日曆也首次穿上時髦又性感的紅黑色豹紋新裝，更首度鑲嵌上立體的經典YSL CASSANDRE LOGO，光是外殼就美到讓YSL鐵粉瘋問上市日期。

▲內含有8款人氣唇彩色號和KABUKI刷等3大正貨。

總共24格的日曆小抽屜中，集結了YSL經典熱銷唇彩：奢華緞面唇膏、奢華緞面鏡光唇釉、時尚印記絲絨唇露、時尚印記雪絨唇釉共8款MINI版人氣色號，慾望巴黎淡香精、自由不羈淡香精等4款經典香氛體驗瓶，還有睫毛膏、防水眼線筆、卸妝液、妝前乳、精華液等明星商品。

其中更包含了超模聚焦明采筆、時尚配件漆皮指甲油和人氣超高的訂製KABUKI刷等3大正貨，每次拉開倒數抽屜，都有著滿滿驚喜感，絕對是值得收藏、最有面子的聖誕禮物。正已搶先開放預購，要搶要快！

▲YSL 性感豹動彩妝盤，NT$3,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



此外，聖誕限定「性感豹動系列」裡還有一款限量10色彩妝盤，同樣有著高級黑紅色豹紋圖騰，更搭配金色滾邊和YSL LOGO，拿在手上就像是個時尚手拿包。彩盤內有著全新10款狂野派對色澤，從莓果色系、裸土色調到特殊藍綠灰都有，可打造party妝也能畫出日常清新妝，超實用百搭。

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