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愛美不能懶！網曝秋冬去角質的「3個理由」，做對膚色亮一階

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▲▼網曝「秋冬去角質3理由」，保養神助攻 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲局部露出的肌膚，是秋冬穿搭的祕密武器。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

肌膚經過一個夏天的日曬，加上換季代謝循環變慢，在秋冬特別容易顯得粗糙暗沈。許多人會在夏天定期去角質維持肌膚平滑，其實在缺水且營養吸收緩慢的冬天，更適合善用去角質步驟，提升肌膚保養效率。

改善膚色不均

冬天肌膚代謝速度慢，容易讓角質排列不平整，光澤無法完整折射，導致膚色不均、膚色暗沉。冬天維持膚色健康光澤，可定期進行去角質，再搭配潤膚乳滋養肌膚，讓角質層均勻透光，膚質觸感更平滑細緻。

加速保養吸收

想更快速在冬天恢復白皙透亮的肌膚，定期身體去角質是少不了的保養步驟。使用角質產品掃去累積在肌膚最外層的粗硬角質，可幫助後續保養工作更容易吸收，展現更顯著的亮膚效果。

打造柔軟好命手

冬天是最適合牽手的季節，而雙手日以繼夜的辛勤勞動，在身體容易缺水的冬天特別容易出現乾燥老化等問題，特別需要悉心呵護。除了最基本的潤手霜保養，搭配定期去角質步驟，不僅能強化關節細部的柔嫩美白，維持雙手柔軟細嫩。

▲▼網曝「秋冬去角質3理由」，保養神助攻 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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▲▼網曝「秋冬去角質3理由」，保養神助攻 。（圖／品牌提供）

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結合熱帶水果的清新香甜，以多面切角的天然死海鹽調和頂級天然植物油，使肌膚柔滑保濕，就像嬰兒般滑嫩。

▲▼網曝「秋冬去角質3理由」，保養神助攻 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

秋冬, 身體保養, 去角質, 養護
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