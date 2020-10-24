愛美不能懶！網曝秋冬去角質的「3個理由」，做對膚色亮一階

▲局部露出的肌膚，是秋冬穿搭的祕密武器。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

肌膚經過一個夏天的日曬，加上換季代謝循環變慢，在秋冬特別容易顯得粗糙暗沈。許多人會在夏天定期去角質維持肌膚平滑，其實在缺水且營養吸收緩慢的冬天，更適合善用去角質步驟，提升肌膚保養效率。

改善膚色不均

冬天肌膚代謝速度慢，容易讓角質排列不平整，光澤無法完整折射，導致膚色不均、膚色暗沉。冬天維持膚色健康光澤，可定期進行去角質，再搭配潤膚乳滋養肌膚，讓角質層均勻透光，膚質觸感更平滑細緻。

加速保養吸收

想更快速在冬天恢復白皙透亮的肌膚，定期身體去角質是少不了的保養步驟。使用角質產品掃去累積在肌膚最外層的粗硬角質，可幫助後續保養工作更容易吸收，展現更顯著的亮膚效果。

打造柔軟好命手

冬天是最適合牽手的季節，而雙手日以繼夜的辛勤勞動，在身體容易缺水的冬天特別容易出現乾燥老化等問題，特別需要悉心呵護。除了最基本的潤手霜保養，搭配定期去角質步驟，不僅能強化關節細部的柔嫩美白，維持雙手柔軟細嫩。

▲AVEDA 甜馨美體磨砂蜜，200ml，1,480元。

AVEDA全新甜馨美體磨砂蜜，來自98%花植成分萃取，添加了圓潤細緻的核桃殼及竹子顆粒，觸感溫和舒適，不過度摩擦肌膚，幫助帶走身體老廢角質，調和櫻花萃取精華、甜杏仁油等植物滋潤配方。

▲SABON 香芒奇異果身體磨砂膏，320g，1,480元。

結合熱帶水果的清新香甜，以多面切角的天然死海鹽調和頂級天然植物油，使肌膚柔滑保濕，就像嬰兒般滑嫩。

▲Grown Alchemist珍珠身體去角質凝膠，170ml，980元。

添加珍珠粉末使肌膚明亮細緻，結合薄荷、依蘭花、迷迭香精油，一個步驟完成清潔與去角質。