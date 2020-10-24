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小羊狂蹭貝克漢萬元靴子　這牌雨鞋連凱特王子妃都愛

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▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢（右）帶女兒哈珀到野生動物園當一日飼養員。（圖／翻攝davidbeckham IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）寵9歲女兒哈珀出名，近日與她一起到Costwold野生動物園玩，父女倆當一日動物飼養員，不僅嘗試餵動物，也動手掃起羊大便，貝克漢還化身成女兒的專屬攝影師，為掌上明珠拍照並錄影與各種動物互動的可愛模樣，不過最爆笑的還是他被羊群包圍，狂蹭他的萬元Le Chameau威靈頓靴！

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲哈珀學動物做搞怪表情，也學習打掃羊圈。（圖／翻攝davidbeckham IG，以下同）

影片中只見2隻羊兒包圍貝克漢，以羊角不停頂著他的長靴，逗得他笑不停，特別標註品牌，寫下「牠們愛我的Le Chameau」，牠們真的很識貨，此創立於1927年的老牌，雖然歷史沒有Hunter、AIGLE悠久，但價格更高一階，因為強調天然橡膠用料好、舒適性絕佳，而且足以應付英國多變的氣候，能夠有效保暖。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲羊以羊角不停蹭貝克漢的萬元Le Chameau長靴。

因此貝克漢常穿Le Chameau威靈頓長靴到田野散步，近期到動物園當一日飼養員也穿著活動，女兒哈珀也擁有同品牌的雨鞋；Le Chameau的名人客戶還有英國威廉王子與凱特夫婦，讓品牌知名度更上層樓。

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關鍵字：

貝克漢, 哈珀, Le Chameau
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