化妝新手必學！超實用6招「萬能眼影公式」　日常百搭不失手

▲小紅書流傳一套超紅的「萬能眼影公式」，就算化妝新手也不容易失手。（圖／翻攝IG@album_yuri_）

編輯／Amanda 圖／翻攝IG、小紅書@刘裙子

對許多化妝新手而言，每次看到網上被熱推的眼影盤，想買又不知道自己能不能駕馭，就算買回來了也不知道該怎麼下手？為眼影畫法煩惱的人快把小紅書上超紅的「萬能眼影公式」學起來，從單色到5色眼影疊擦都有「公式」可以套入，不管何種配色的眼彩盤都能使用這6種畫法搞定！

先認識眼影盤基本色調

＃打底色：一般來說就是眼彩盤中顏色最淺的眼影，用來作為眼皮打底使用，通常刷於眼窩撲色。

＃暈染色：整個眼妝的主色調，通常是眼盤中最吸睛、主要調性的顏色，一般會塗在雙眼皮褶處。

＃加深色：比主色調更深一點的顏色，用在眼尾、三角區，幫助創造眼妝層次、立體感。

＃收斂色：就是眼影盤中最深的幾個顏色，也可稱為陰影色、眼線色，大多塗在希望看起來凹的地方，加深明暗對比讓眼睛看起來更立體，另外也可以用來畫眼線。

＃提亮色：帶有珠光或亮片的淺色系，如淺金色、淺米色、香檳色等，塗在眼頭、眼中和臥蠶處提亮。

1.單色眼影

沾取單色眼影，從睫毛根部向上暈刷至整個眼窩，貼近睫毛部位顏色可加深一點，刷出由深到淺的漸層感。

2.雙色眼影

用打底色暈刷整個眼窩打底後，選擇相同色系但色彩更深的顏色，疊刷在眼褶及眼尾。

3.三色眼影

三色眼影有2種畫法，首先第一種就是沿用雙色眼影的畫法，再使用一個亮片色點塗在眼中提亮；第二種則是先用最淺色打底眼窩，將中間色刷在眼褶暈染，再用最深色疊塗在睫毛根部。

4.四色眼影

將最淺色刷在眼窩打底，將主色調刷在眼頭前半部，再用深一點的加深色刷在眼眼尾後半部，最後在眼中加上亮片色提亮。

5.五色眼影

用最淺色在眼窩打底後，將暈染色疊刷上眼窩加深色彩，但範圍要比打底色略小一點，接著用加深色塗刷於眼褶，再用陰影色填補睫毛根部，最後塗上亮片色提亮眼中。

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