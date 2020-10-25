吃巧克力能變美！營養師推薦5大「美肌食物」減少粉刺還抗衰老

▲營養師推薦5種能幫助養膚的「美肌食物」。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@heejung___）

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

女生都想要健康、自然透亮的好肌膚，但你知道嗎？我們吃的食物其實和塗在肌膚上的保養品一樣重要，營養師Tarah Venn就分享5種能幫助皮膚維持健康、穩定和散發光采的「美肌食物」，讓肌膚從裡美到外。

1.富含油脂的魚類



像是鮭魚、鯡魚或俗稱「????魠魚」的鮫魚等都是富含Omega-3脂肪酸的魚類，可以使皮膚變得厚實、柔韌且滋潤。魚類中的Omega-3脂肪酸還可以減少肌膚發炎引起的紅腫和粉刺，還能讓肌膚對紫外線不那麼敏感。Tarah Venn建議一周可以吃1～2次鮭魚。

2.酪梨



有些人覺得脂肪會讓人發胖，是壞東西，但脂肪也有很多種，酪梨富含的是健康脂肪，而攝取足夠的優質脂肪對人體是非常重要的，可以讓肌膚柔軟有彈性且保持水潤。酪梨還是維生素E的很好來源，可以保護肌膚免於損傷和衰老，建議每次可以吃大約1/4～1/2磅的酪梨，可以搭配蔬菜、也可以放在吐司上吃。

3.核桃



核桃也是重要的脂肪酸來源，而且是身體無法自身產生的脂肪，核桃比其他堅果含有更豐富的Omega-3和6，都是非常重要的脂肪酸。另外，核桃還富含鋅，可以促進身體的癒合能力，並可幫助抵抗細菌和炎症的攻擊。Tarah Venn建議可以直接把一把核桃當作點心來吃，或是放在優格上來吃。

4.蕃薯



蕃薯富含β胡蘿蔔素，可以幫助肌膚添加一層天然的防曬層，使肌膚更健康，且蕃薯裡的抗氧化劑可以保護皮膚。Tarah Venn還有一件有趣的事，吃很多胡蘿蔔素可以給肌膚增加一些柔和的橙色，可以讓氣色看起來更健康。

5.黑巧克力



研究發現，可可豆中的類黃酮有很高的抗氧化能力，能降低體內自由基、減少促發炎因子作用，可保護肌膚，減少因紫外線所引起的紅斑、傷害。但要記得挑選黑巧克力，且至少含70%以上的可可含量來最大化美肌效果，同時也能把含糖量降到最低。

►「妹妹」反覆感染？營養師教私密處保養3招 擺脫搔癢、尷尬異味



►6個超簡單「日常瘦腿小動作」！多吃葡萄柚、奇異果也有效



►PONY「小臉抗紋按摩法」5步驟 讓你跟鬆垮嘴邊肉、法令紋說再見