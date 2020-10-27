活的生物教室！日本「食物鏈娃娃」超級萌　北極熊嘴巴塞好塞滿

編輯／ChiNg

地球這麼大，光是要搞懂生物學就是一大挑戰，何況是為了考試必須去背誦許多物種知識，但如果把題材化作成可愛的絨毛玩具呢？日本神奈川的水族館AQUA推出「動物奇觀系列」全系列共五款，除了呈現物種的繁衍過程外，更特別的是竟然還有「食物鏈的展示」！究竟北極熊跟南極殺人鯨在如此極端的氣候中都吃些什麼？牠們的食物來源又是來自哪裡？此系列以可愛的絨毛玩具一一告訴你，不僅能享受其中的樂趣，同時還能為自己增加一些生物知識。

＃食物鏈物：北極地區／南極地區

看似溫馴可愛的北極熊可是很不耐餓的，冰天雪地裡總要補充些熱量來維持體溫，這款呈現出北極熊吃海狗、海狗吃魚而魚吃蝦子，一物剋一物、以繩子將牠們彼此之間緊密結合，個個都張大嘴飽餐一頓的模樣實在非常可愛。

▲定價依官網為主，有興趣者可以自行前往選購。（圖／翻攝自aqua-yokohama.com，下同）

南極地區的殺人鯨總是給人可怕的形象，這款卻以俏皮的方式來呈現嶄新的樣貌，殺人鯨吃下可愛的企鵝、企鵝吃魚，而魚同樣吃蝦，此系列藉如此活潑生動的方式來介紹遠在地球兩極地區的食物鏈。

＃物種的繁衍：海豚／魟魚／企鵝

大家都知道海豚是哺乳類，但很多人肯定也很疑惑在海裡該如何生育？其實小海豚是從媽媽的尾鰭出來的，這款讓你可以DIY小海豚的出生過程，親自幫牠接生。

許多人較不熟悉的魟魚到底是如何繁衍呢？透過這款便能了解原來是從媽媽的尾部出來，兩個鰭片都折疊藏在背面，同樣設計為能親手操作的樣子。

最後便是水族館的人氣明星企鵝，相信很多人都看過電影「快樂腳」，劇中同樣介紹了許多企鵝的日常，例如企鵝爸媽會親口吐一隻魚去餵食企鵝寶寶，畫面充滿了愛與溫馨，實在非常可愛。

知識既然吸收了就要學以致用，日本轉蛋品牌T-ARTS的「兒童大百科立體透視系列轉蛋」推出了新系列「可食用動物篇」，側面看似正常的雞、豬、綿羊、肉牛與奶牛五款造型，翻過來正面便會發現竟然劃分成許多部位，將每種動物的各個器官、構造都清楚標示，赤裸裸地呈現在我們眼前，讓小朋友不能光會吃肉跟喝牛奶，同時也要學習一些生物知識，較可惜的是目前官方推出的語言皆為日文版，往好處想大家可以邊學日文單字邊增加生物知識。

▲定價皆為300日圓（約NT$83）。（圖／takaratomy-arts.co.jp）

►日本超搞怪「飯糰橡皮擦」紅翻！ 形狀與內餡全都自己擦出來

►史努比新聯名充滿台味！4種萌樣躍上護身符 還有迷你日曆、啤酒杯