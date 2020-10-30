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八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒

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編輯／ChiNg

近期網路上竄紅許多與法鬥犬相關的商品與美食，無論是先前非常熱門的法鬥造型雞蛋糕，還是遍佈全台的法鬥咖啡廳，都讓法鬥控們為之瘋狂。沒有時間出門踩點美食沒關係，小編特蒐「八款法鬥愛好者必買清單」，無論是收藏品還是生活用具通通都有，就算出不了門也可以在家欣賞這隻萌狗。

＃法鬥趴睡抱枕

看看這隻法鬥厭世到不行的眼神，一副無辜、無奈的模樣趴在床上你捨得丟下牠出門嗎？此系列總共有兩種造型，喜歡柴犬的人也可以一併帶走。

▲▼科基抱枕。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲此抱枕共有大、小兩種尺寸，定價分別為3,630日圓（約NT$993）、2,530日圓（約NT$692）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃法鬥鑰匙圈

這款由泰國品牌推出的法鬥造型鑰匙圈主打「守護金鑰的小法鬥」，把鑰匙放心交給牠，雪亮的眼睛肯定幫你保管得好好的，此系列共有三種顏色，除了常見的黑白兩色以外，還推出了罕見的棕色，看起來非常有質感也非常可愛。

▲▼法鬥鑰匙圈 。（圖／翻攝自udesign.udnfunlife.com）

▲定價皆為NT$500。（圖／翻攝自udesign.udnfunlife.com）

＃法鬥造型戒指

台灣飾品KOPO METAL工作室推出許多動物系列的飾品，無論是戒指、耳環、項鍊通通都非常可愛，而這兩款戒指則是設計為法鬥造型，分為「法鬥擁抱系列戒指」以及「法鬥大頭系列戒指」，前者環繞的形狀看起來彷彿就像一隻法鬥黏著你不放、對你撒嬌，而後者無論是尺寸還是款式都看起來相當霸氣有個性。

▲▼法鬥造型戒指。（圖／翻攝自snatch-store.com）

▲▼法鬥造型戒指。（圖／翻攝自snatch-store.com）

▲法鬥擁抱系列有古銅色、銀色、黑色，定價為NT$980；法鬥大頭系列有古銅色、銀色、黑色、金色，定價為NT$980。（圖／翻攝自snatch-store.com）

＃法鬥手機座／名片座

不要以為法鬥看起來很呆萌就沒有煩惱，牠們也是要上班的（咦），此系列即是刻畫法鬥下班後的樣子，手拿啤酒懶洋洋的攤在沙發上，無論是神情還是行為都可愛極了。

▲▼法鬥手機座／名片座。（圖／翻攝自「一起together生活家居」臉書）

▲此系列共有黑白花紋、米色花紋、白色花紋三種造型；定價皆為NT$580。（圖／翻攝自「一起together生活家居」臉書）

＃法鬥屁屁杯套

近幾年環保意識高漲，因此環保杯套瞬間流行起來，除了素色的樣式以外，許多品牌也各自推出造型杯套，這系列共有法鬥以及柯基的屁屁造型杯套，簡直是萌翻天，短短的腿加上圓圓的尾巴一秒認出誰才是法鬥本人。

▲▼法鬥杯套。（圖／翻攝自「Hello Mermaid羊毛氈製造所」臉書）

▲圖左為柯基造型杯套，圖右為法鬥造型杯套，定價皆為NT$480。（圖／翻攝自「Hello Mermaid羊毛氈製造所」臉書）

＃法鬥燙金玻璃茶杯

懶洋洋的下午來杯茶最舒服了，若是使用這款印有法鬥燙金圖樣的茶杯那更是療癒人心，簡約的透明茶杯加上法鬥胖嘟嘟的大頭來點綴，讓你整個下午茶質感爆棚，不用去咖啡廳也可以享受高品質的寧靜午後。

▲▼法鬥燙金茶杯。（圖／翻攝自tw.creema.net）

▲▼法鬥燙金茶杯。（圖／翻攝自tw.creema.net）

▲一組包裝共有兩入，附有金色不鏽鋼咖啡匙以及日式木托；定價為NT$1,182。（圖／翻攝自tw.creema.net）

＃法鬥眼鏡架

大家是不是跟小編一樣常常找不到眼鏡放在哪裡？這款法鬥造型的眼鏡架恰好解決了這個困擾，不但實用也非常可愛，戴上眼鏡的法鬥看起來博學多聞很聰明的樣子，同時又有一種小孩裝大人的逗趣感。

▲▼法鬥眼鏡架。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲定價為NT$399（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃正義聯盟Mini Cosplay Dog

如果你是法鬥控同時又是DC粉的話，那絕對不能錯過這款由香港玩具品牌與DC聯名推出的變裝法鬥模型，由法鬥身兼超人、蝙蝠俠以及沙贊，換上披風後的法鬥簡直變了一個樣子，超有英雄的氣勢，喜歡法鬥的人千萬不要錯過。

▲▼香港品牌與DC聯名推法鬥英雄造型模型。（圖／翻攝自IG@penguingoodshk）

▲定價皆為2,970日圓（約NT$812）。（圖／翻攝自IG@penguingoodshk）

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關鍵字：

法鬥, DC, 居家, 日常, 戒指
fashion.net

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