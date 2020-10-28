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兔寶寶回來了！80週年推五雙聯名鞋　毛絨絨還還繡有可愛紅蘿蔔

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編輯／ChiNg

近年許多品牌開始與大家的兒時回憶相連結，紛紛合作推出聯名款式，既特別又可愛的鞋子不斷問世，而陪伴多數人童年的卡通《樂一通Looney Tunes》，無論是兔寶寶、傻大貓、小崔弟還是大嘴怪都深受粉絲們喜愛，為慶祝這部經典走入八十週年，這次便和Converse合作推出重磅聯名鞋款，設計上以兔寶寶為主角加入了紅蘿蔔圖樣以及他的口頭禪「What’s up doc」等元素，全系列共五款，由Chuck Taylor All Star、Chuck70以及Pro Leather三系列打造而成。

＃三雙經典之作：Chuck Taylor All-Star

此款以鮮豔的用色配上兔寶寶圖樣，最特別的是他還在內側調皮地拿起剪刀惡搞Converse的Logo，無論是視覺效果還是外觀設計都很顯年輕卻不流於幼稚，活潑的黑色將這雙鞋打造成一雙男女皆合宜的款式，而鞋舌上更印有80週年的標籤，簡直是在Converse的經典之作上玩翻了童年回憶。

▲▼Looney Tunes 80週年與Converse聯名推五款鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲定價為65美金（約NT$1,861）。（圖／翻攝自converse.com，下同）

這雙雖選以簡約的白色為主軸，但因印有眾多兔寶寶俏皮走路的樣子，因此並不會過於單調或乏味，反而呈現出一股自然、小清新的風格，而低筒的款式也更顯活潑、有張力，使腳踝有更多的空間能活動，且同樣於鞋舌上印有週年紀念字樣，兼具了品牌風格。

▲▼Looney Tunes 80週年與Converse聯名推五款鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲定價為60美金（約NT$1,718）。

第三款選以熱情的大紅色相較之下高調許多，內側有兔寶寶刺繡，他在這雙鞋上的表情更是調皮搗蛋、鬼靈精怪，而外側即是Converse的品牌經典Logo，此款不仔細看還真的會誤以為只是普通的素色款，行走時便會發現兔寶寶奸詐的表情突然出現在眼前。

▲▼Looney Tunes 80週年與Converse聯名推五款鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲定價為65美金（約NT$1,861）。

＃進階的奢華之作：Chuck 70s

此款無論是用色還是構圖上都略顯低調，選以柔軟的灰色以及淺奶油色的毛皮製成，並於外側鞋跟上繡有小小的兔寶寶圖樣，而內側則是採以多色的繽紛圓形打造品牌Logo，整體呈現溫柔且成熟的韻味，同時也很適合秋冬的冷天氣。

▲▼Looney Tunes 80週年與Converse聯名推五款鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲定價為100美金（約NT$2,863）。

＃質感首選：Pro Leathers

最後這款比其他四款少了很多的圖樣，取而代之的是以文字的方式呈現，印有兔寶寶的口頭禪「What’s Up Doc？」使這雙鞋完全就是慶祝80週年的經典代表作，顯露出兔寶寶鮮明的角色特色，看到那行字彷彿就能聽到他的聲音，而由灰色與棕褐色混合而成的麂皮也使得整體質感提升許多。

▲▼Looney Tunes 80週年與Converse聯名推五款鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲定價為95美金（約NT$2,720）。

此系列聯名於10／27開始發售，有興趣的人請密切鎖定官網最新消息。

另外，若喜歡在秋冬冷冽的日子裡穿上毛茸茸的鞋子，那一定不能錯過這款由Converse與潮牌Ambush聯名推出的「Furry Chuck Taylor 70s」，從今年三月就有粉絲不斷敲碗期望能儘速推出，直到現在官網終於發布將於11／24開始發售。不但用色上符合Pantone公布今年秋冬的流行色「經典藍」，同時療癒人心的絨毛布料也使整雙帆布鞋看起來超溫暖，穿著它走在街上彷彿就是走在時代的尖端。另外，官網也透露未來將會有另一個配色登場，有興趣的人記得持續關注官網。

▲▼Converse X Ambush推毛茸茸帆布鞋。（圖／翻攝自IG@ambush_official）

▲Converse X Ambush 推絨毛版Furry Chuck Taylor 70s。（圖／翻攝自IG@ambush_official）

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關鍵字：

converse, 兔寶寶, ambush, 聯名, 週年, 童年, 卡通
fashion.net

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