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你可能不知道的5條「減肥飲食知識」！藍色餐具能幫助減少食量

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▲▼ 你可能不知道的5條減肥飲食知識。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

▲減肥除了少吃多運動，飲食上有些小細節也有大效用。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、IG@babebani

很多人為了減肥卯起來少吃多運動，但也只知道「少吃」而忽略一些飲食上有助於瘦身的飲食知識，像是換套餐具就能幫助控制食慾、飲食份量，或是每天吃點適量蜂蜜、堅果可提升減肥效果，快來看看以下5件事你都知道嗎？

▲▼ 你可能不知道的5條減肥飲食知識。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

1.每天吃點蜂蜜

攝取蜂蜜後會使身體產生熱效應，進而促進新陳代謝，提高體高、加強血液循環，使身體燃燒脂肪的速度加快，所以蜂蜜對於減肥有輔助效果。要注意的是，雖然蜂蜜的熱量比砂糖低，但蜂蜜中含有葡萄糖、果糖和大量碳水化合物，吃多還是會發胖，所以每日攝取量建議控制在1～2勺，以免導致反效果。

2.有些蔬菜不是低熱量

很多人都以為多吃蔬菜就能瘦，但要小心，不是所有蔬菜都是低熱量，像是蓮藕、山藥、馬鈴薯、芋頭等根莖類以及碗豆、毛豆等豆類，碳水化合物含量較高，可說是「隱藏版主食」，如果配菜有這些食物，就要記得控制主食的份量，以免不知不覺中吃進過多主食。

▲▼ 你可能不知道的5條減肥飲食知識。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

3.吃堅果防止發胖

堅果常被視為高脂肪、高熱量的食物，許多怕胖、減肥人士都避之唯恐不及，但哈佛大學曾有研究指出，每天吃15g堅果可幫助降低肥胖風險。第一種吃法是在餐前吃，會刺激膽囊收縮素的分泌，可幫助調節攝取份量和降低食慾；另一種吃法是用堅果代替甜點、零食當作點心吃，堅果含有豐富蛋白質和優質脂肪，能降低飢餓感。

4.換用藍色餐具和小碗盤

換用藍色餐具和較小的碗盤能幫助減肥。有研究發現，藍色有抑制食慾的效果，可幫助減少飢餓感；另外，裝食物的碗盤大小，對食慾控制也有很大的影響，同樣份量食物裝在大餐盤時，看起來會有份量少的錯覺，讓人會不斷夾取食物，一不小心就吃下過量食物，而放在小餐盤看起來就有滿滿份量的感覺，進而讓人不知不覺中減少食量。

▲▼ 你可能不知道的5條減肥飲食知識。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

5.優質碳水搭配蔬菜降低GI值

過量的碳水化合物容易發胖，所以很多人為求有效減肥，都會戒吃澱粉或碳水，但長期不吃碳水容易導致暴飲暴食、食慾反彈，反而復胖更多。其實可用糙米、燕麥、蕎麥、南瓜、紫薯等五穀雜糧、低GI碳水取代精緻澱粉，並且搭配蔬菜吃，能使得在攝取同樣熱量時，飽腹感更強、降低GI值且營養均衡。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 飲食, 知識, 秘訣, 技巧, 冷知識
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