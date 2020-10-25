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星．變美／郭書瑤瘦身不瘦胸，「5招」美出新高度

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▲▼郭書瑤瘦身不瘦胸，5招美出新高度 。（圖／翻攝自郭書瑤FB、IG）

▲郭書瑤的身材臉蛋，堪稱小隻女最強範本。（圖／翻攝自郭書瑤 瑤瑤FB、IG）

編輯/Lily

郭書瑤越來越美，除了五官輪廓變深，原本肉肉小腿更是變得勻稱，瘦身成功的她，胸部卻沒因此縮小，155公分的她，體重卻不到44公斤，堪稱是小隻女生身材的完美範本，如何瘦身不瘦胸，小壯腿又如何變纖細，祕訣一次公開！

▲雙腿比例變好，視覺效果更修長。

每天拉筋、抬腿15分鐘

壯壯腿並非不可逆，像是郭書瑤每天必做的就是拉筋、抬腿15分鐘，不管多累，腿部伸展運動絕不會偷懶，將雙腿打開用力往兩側壓，身體感到微微發熱才行，平常運動或是熱舞過後，一定會伸展，搭配精油按摩雙腿，幫助把氣結通通排出。

▲最近她也愛上了熱舞，幫助消耗熱量。

多走路就當作散步

非常愛吃的她，不會因為減重讓自己餓著，反而會增加運動來消耗熱量，像是習慣在到家前兩三站下車，慢慢散步走回家，沒有工作的時候也會帶著愛犬到處溜搭，多走路就是最不費力的運動。

攝取好的蛋白質

想要減重就必須吃進好的食物，像是優質蛋白質的量一定要攝取足夠，料理方式盡量用水煮代替熱炒，多喝水幫助增加體內代謝，能幫助排除體內廢物，身體也能變得輕盈不水腫

▲▼郭書瑤瘦身不瘦胸，5招美出新高度 。（圖／Unsplash）

▲海鮮也是優秀蛋白質。（圖／Unsplash）

海鮮瘦身不瘦胸

許多人最怕瘦身不成，胸部卻小了，瘦下來依舊擁有美胸的她表示，她平時愛吃蝦子和蛤蜊，富含鋅能幫助提升雌激素，更有營養師表示，挑對時間在生理期前後補充，搭配按摩，二度發育並非不可能。

▲▼郭書瑤瘦身不瘦胸，5招美出新高度 。（圖／翻攝自郭書瑤 瑤瑤FB）

▲瑤瑤的臉富含滿滿膠原蛋白。

膠質食物養膚質

除了海鮮，她也很愛吃富含膠質的食物，像是雞腳、豬腳、海參、黑白木耳等，能夠肌膚的保水、鎖水力。 搭配攝取腰果、杏仁等堅果類，增加身體油脂含量，對於美肌都大有助益。

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關鍵字：

郭書瑤, 瘦身, 飲食, 秘訣
fashion.net

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