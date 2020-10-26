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象印推四款撞色「寶可夢」迷你保溫瓶　超萌皮卡丘大浴巾免費送

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▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

▲寶可夢聯名象印推迷你保溫瓶禮盒，全系列共四種造型。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw，下同）

編輯／ChiNg

風靡全球的手遊寶可夢，每次都用周邊商品直接收服神奇寶貝大師們的心，而這次便是與象印聯名推出「寶可夢迷你保溫杯禮盒」，除了人見人愛的皮卡丘以外，還有同樣萌翻全場的可達鴨、胖丁跟伊布款，除了印有角色的圖樣以外，每一款瓶身都有各自的專屬配色，且皆與杯蓋的按鈕撞色，大膽的用色使得整體更顯活潑、可愛，禮盒組全系列共有四款，讓你一口氣把四隻經典角色帶回家。

＃皮卡丘：黃配紅

提起寶可夢當然不能遺忘大主角皮卡丘，黃色的瓶身簡直就是皮卡丘本人，加上紅色的瓶蓋按鈕，就好像是皮卡丘臉頰上那兩個又大又圓的腮紅，真是可愛極了。

▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

＃可達鴨：藍配黃

傻愣愣的可達鴨每次出場總是輕鬆自如的樣子，無憂無慮的模樣無時無刻都散發出悠閒的氣氛，這款保溫瓶用起來心情肯定特別放鬆。

▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

＃胖丁：粉配藍綠

這款的按鈕採以藍綠色，寶可夢迷們肯定一眼就識破那就是胖丁的眼睛！不得不說設計上真的特別用心，粉嫩色系的瓶身加上一顆迷人的眼睛，還沒聽到歌聲就知道胖丁來了。

▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

＃伊布：橘配咖啡

調皮的伊布無論是在劇中還是現在進攻到了瓶身都絲毫不收斂，呆萌的樣子總是圈到一大票粉絲，冷冷的秋冬拿著大地色的保溫瓶最療癒人心了。

▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

保溫瓶聯名禮盒僅於台灣販售，11／1起開放預購，預購即可獲得贈品「限量皮卡丘大浴巾」，喜歡寶可夢的朋友千萬不要錯過。

▲▼象印X寶可夢推迷你保溫瓶。（圖／翻攝自zojirushi.com.tw）

▲一組共有四入，定價為NT$4,990。

另外，文創烘焙品牌AMANDIER也推出「寶可夢系列甜點」，從迷你捲心酥、造型軟糖到爆米花，各種零嘴甜食應有盡有，直接完成了小朋友和少女們的夢想，大啖美食的同時還能被皮卡丘、傑尼龜、小火龍們環繞，簡直是太幸福了！其中最特別的是「寶可夢造型桶爆米花」，將爆米花桶設計成超大一顆神奇寶貝球，珠光的質感光澤外殼打開後則是滿滿的蜂蜜奶油口味爆米花，無論視覺效果還是對於味蕾的滿足，都是一大享受。

▲▼AMANDIER推寶可夢系列點心。（圖／翻攝自amandier.com.tw）

▲爆米花共有四種口味，分別為焦糖、奶油蜂蜜、珍珠奶茶以及檸檬海鹽，定價依官網為主，有興趣的人可以前往選購。（圖／翻攝自amandier.com，下同）

▲▼AMANDIER推寶可夢系列點心。（圖／翻攝自amandier.com.tw）

▲捲心酥則有香草和巧克力兩種風味。

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關鍵字：

寶可夢, 象印, 神奇寶貝, 聯名, 伴手禮
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