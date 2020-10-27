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快來小熊維尼的懷裡！「懶骨頭沙發」隱藏3用途　躺了就不想起來

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編輯／ChiNg

相信很多人一到了週五晚上便想整個週末都窩在家裡好好休息，睡覺也好、追劇也罷，就是不想踏出家門一步，迪士尼推出「小熊維尼懶骨頭」讓你躺在維尼的懷中入睡、享受假日大好時光！這款鬆軟的懶骨頭沙發不但耐看也相當耐用，還有主打「3 WAY多用途」，維尼控們快點手刀搶購吧。

▲▼迪士尼推小熊維尼懶骨頭沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼推小熊維尼懶骨頭沙發，擁有多功能的設計。（圖／翻攝自bellemaison.jp，下同）

＃我的角度，我作主

這款懶骨頭沙發所主打的「多用途」就是標榜讓大家客製化的自由決定傾斜角度，從90度到180度任君調整，想要怎麼坐、怎麼躺、怎麼趴全由你作主，一個懶骨頭瞬間就變成了雙人沙發或是雙人床，用不到的時候還能把它摺起來節省空間，不只方便也很好玩。

▲▼迪士尼推小熊維尼懶骨頭沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃最維尼的設計

維尼總是給人一種懶洋洋的感覺，完全就是這款懶骨頭的最佳代言人，外觀用色上選以維尼的經典紅黃配色，搭配舒適質感的淺咖啡色，整個懶骨頭看起來就像一隻大維尼，超級療癒。另外，靠墊上還有紅氣球、蜂蜜罐、蜜蜂等具有維尼特色的圖樣刺繡，最特別的是背後還有立體的葉子造型，讓人看了好想立馬搬一個回家。

▲▼迪士尼推小熊維尼懶骨頭沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃DIY可拆卸的靠墊

另外，懶骨頭裡面的紅黃配色靠墊是可拆卸式的，若想躺平時可將它當作枕頭或是抱枕，不僅沙發本身多功能，連靠墊也連同一起讓大家DIY，真是一款既可愛又個性的懶骨頭。

▲▼迪士尼推小熊維尼懶骨頭沙發。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

此款懶骨頭沙發定價為26,900日圓（約NT$7354），預計將於12／24開始發貨，有興趣的人可至BelleMaison官網上訂購。

維尼控的福利簡直是收不完，日本百貨自10／14起至明年1／31推出期間限定咖啡廳，這次以「小熊維尼不可思議的夢」為主題，打造小熊維尼全系列專屬菜單，無論是漢堡還是咖喱飯都換上了小熊維尼的臉，傻乎乎的模樣實在是非常療癒也非常可愛；除此之外，更於11／20至12／27期間推出為期一個月的「蜂蜜菜單」，以蜂蜜製成的漢堡、沙拉甚至是咖哩，所有食物都加入了蜂蜜的風味，不管是外觀還是口味都甜上心頭。

另外，還有很多餐點與飲品都相當可愛，連小豬跟跳跳虎都被做成了沙拉，以番茄製成的粉紅色系沙拉還有以南瓜製成的橘色沙拉，色彩繽紛又健康自然。最後同樣不能錯過的還有這款人氣飲品「蜂蜜歐雷」，小熊維尼圖樣的拉花以及大理石花紋的馬克杯讓這杯飲品質感大幅提升，有機會的話大家一定要試試。

▲▼日本咖啡廳推出期間限定小熊維尼餐點。（圖／翻攝自IG@shopdisneyjp）

▲日本咖啡廳推出期間限定小熊維尼主題菜單，外觀設計成小熊維尼的蜂蜜菜單料理；各餐點售價以官網為主，有興趣的人可以去逛逛。（圖／翻攝自IG@shopdisneyjp）

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關鍵字：

小熊維尼, 迪士尼, 懶骨頭, 沙發
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