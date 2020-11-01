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療癒插畫模擬動物們的日常！貓咪的快樂就是樸實無華的紙箱

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編輯／ChiNg　圖／由IG插畫家紐約狗狗授權提供

如果有一天動物們開口說話了，會是怎麼樣的世界呢？Instagram插畫家「紐約狗狗」以超療癒的可愛動物插畫吸引十二萬粉絲，每次發新貼文都引起熱烈討論，除了繪畫風格深受喜愛以外，也透過文字的搭配說出小動物們的心聲，讓人看了不禁點頭如搗蒜，既認同又佩服他的想像力。

＃明星夢

每隻猩猩童年時肯定都希望自己成為《金剛》的男主角，在那之前先玩玩爸媽買的建築模型吧。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃貓咪求抖內

如果有一天你家貓咪開了直播，肯定也需要粉絲們的抖內，差別在於牠們送直播主的是……逗貓棒跟雷射筆？

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃叛逆的蛇

叛逆的青少年一回家衣服都亂丟，蛇也不例外，但其實蛇皮賣到中藥行很賺。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃美肌開太強

刺蝟自拍如果美肌開太強，一不小心就會變成兩坨圓滑的東西，看起來好像黑糖饅頭或是麻糬，好好吃……（喂）

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃慢活才是王道

近年「快速」竄紅的「慢活」巨星樹懶，直接打敗烏龜和蝸牛，更別說蛞蝓了……甚至沒有紅過。網友笑說：「一小時後樹懶的手肯定還舉著」。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃出生的那刻就贏了

蝙蝠模仿蝙蝠俠、烏龜模仿忍者龜、貓咪模仿黑豹，這個比賽說明了基因決定一切，但其實小羊可以扮喜羊羊。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃私

這張圖直接諷刺了很多人喜歡在網上發討拍文，等人家關心後又說「私」不然就是「沒事」，但這次誤會可大了，版主真的是蛇。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃貓的夜生活

貓咪如果要上班壓力肯定也很大，下班後週末也要出去放鬆一下，人類是吃飯喝酒，牠們的快樂可是樸實無華的紙箱。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃嘴巴說不要，尾巴很誠實

狗狗的喜怒都寫在尾巴上了，要他們欲擒故縱也太強人所難。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃只要有心，人人都是網美

人家柯基也想當長腿網美呀，只是不小心修圖修太大變成柴犬了。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃做自己就好

老鼠不像蝙蝠可以這樣倒掛……可是會胃食道逆流的，做自己就好。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃尾巴最好玩了

狗狗不知道為什麼對於自己的尾巴永遠情有獨鍾，對牠們來說那肯定是從小到大少不了的玩具。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

＃連線送大娃娃

難怪每次車停在樹下都會「中獎」，原來是小鳥們的派對行程啊……每球都有獎，連線送大娃娃（咦）。

▲▼IG插畫家療癒動物。（圖／由IG@kesanitw授權提供）

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關鍵字：

療癒, 插畫, 圖文, 幽默, 可愛, IG
fashion.net

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