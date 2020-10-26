包・開箱／DIOR「最優雅爆款包」來了！輕轉金屬扭看見最貼心夾層

▲Dior St Honoré可背可提，並有多個夾層，相當實用。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

雖然小廢包無厘頭地發著光，但日常生活中，女孩們還是需要一個真正能裝東西的包，DIOR的30 Montaigne系列最近再添新成員，名為Dior St Honoré的優雅包款亮相，除了背、提、挽著都方便，打開會看到多個夾層，貼心度滿分。

▲Dior St Honoré輪廓俐落優雅。（圖／品牌提供）



▲Dior St Honoré奶茶色、石灰色粒紋小牛皮中尺寸包，135,000元。（圖／品牌提供）

St Honoré指的是巴黎聖奧諾雷路（Rue Saint-Honoré），原因很簡單，這只包最早在那裡的專賣店獨賣，也因此命名。聖奧諾雷路被認為是世界上最時尚的街道之一，也是到巴黎必逛，除了精品專門店林立，可愛的小店也不少，更不能不提極具代表性、在2017年結束的潮店Colette，也是開在聖奧諾雷路。

▲Dior St Honoré拿鐵白色粒紋小牛皮、黑色光滑小牛皮大尺寸包，150,000元。（圖／品牌提供）



▲包包背面有浮凸的「30 Montaigne」字樣。（圖／記者林明瑋攝）



▲CD金屬扣有不同質感。（圖／品牌提供）

DIOR用包包訴說對這條路的情懷，簡單俐落的輪廓相當優雅，有兩種尺寸，以小牛皮或粒紋牛皮製作，中央是醒目的金屬CD扣，也有以琺瑯打造與包身相近色的旋鈕，更低調一些。既然屬於30 Montaigne家族，翻到包包背面，就能看件立體浮雕的「30 Montaigne」字樣，藉以驗明正身，附有可調整長度的皮革背帶，預算夠，也可以加碼刺繡寬背帶，讓包包瞬間變出不一樣的個性。

▲Dior St Honoré附有皮革長背帶，也可選購DIOR其他款寬背帶換上。（圖／記者林明瑋攝）

輕轉CD中央的旋鈕就能打開包蓋，一眼見到包括中央拉鍊的3個隔層，還有兩側的小夾層，分類收納一目了然，包包提把穿進包內，結構精巧細膩。Dior St Honoré的兩種尺寸，容量都足夠放進隨身物品，出門前不用為難取捨該帶什麼東西。

▲內部多個隔層，能輕鬆將隨身物品分類。（圖／記者林明瑋攝）

承襲優雅的外型，Dior St Honoré染上丹寧藍、拿鐵白、石灰色、奶茶色，都是不張狂的美麗色調，雖是秋冬推出，其實一年四季都合用，而且很容易搭配服裝。

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