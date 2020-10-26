fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／DIOR「最優雅爆款包」來了！輕轉金屬扭看見最貼心夾層

>

▲Dior St Honoré可背可提，並有多個夾層，相當實用。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

雖然小廢包無厘頭地發著光，但日常生活中，女孩們還是需要一個真正能裝東西的包，DIOR的30 Montaigne系列最近再添新成員，名為Dior St Honoré的優雅包款亮相，除了背、提、挽著都方便，打開會看到多個夾層，貼心度滿分。

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／品牌提供）

▲Dior St Honoré輪廓俐落優雅。（圖／品牌提供）

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／品牌提供）
▲Dior St Honoré奶茶色、石灰色粒紋小牛皮中尺寸包，135,000元。（圖／品牌提供）

St Honoré指的是巴黎聖奧諾雷路（Rue Saint-Honoré），原因很簡單，這只包最早在那裡的專賣店獨賣，也因此命名。聖奧諾雷路被認為是世界上最時尚的街道之一，也是到巴黎必逛，除了精品專門店林立，可愛的小店也不少，更不能不提極具代表性、在2017年結束的潮店Colette，也是開在聖奧諾雷路。

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／品牌提供）

▲Dior St Honoré拿鐵白色粒紋小牛皮、黑色光滑小牛皮大尺寸包，150,000元。（圖／品牌提供）

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／記者林明瑋攝）
▲包包背面有浮凸的「30 Montaigne」字樣。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／品牌提供）
▲CD金屬扣有不同質感。（圖／品牌提供）

DIOR用包包訴說對這條路的情懷，簡單俐落的輪廓相當優雅，有兩種尺寸，以小牛皮或粒紋牛皮製作，中央是醒目的金屬CD扣，也有以琺瑯打造與包身相近色的旋鈕，更低調一些。既然屬於30 Montaigne家族，翻到包包背面，就能看件立體浮雕的「30 Montaigne」字樣，藉以驗明正身，附有可調整長度的皮革背帶，預算夠，也可以加碼刺繡寬背帶，讓包包瞬間變出不一樣的個性。

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲Dior St Honoré附有皮革長背帶，也可選購DIOR其他款寬背帶換上。（圖／記者林明瑋攝）

輕轉CD中央的旋鈕就能打開包蓋，一眼見到包括中央拉鍊的3個隔層，還有兩側的小夾層，分類收納一目了然，包包提把穿進包內，結構精巧細膩。Dior St Honoré的兩種尺寸，容量都足夠放進隨身物品，出門前不用為難取捨該帶什麼東西。

▲DIOR St Honoré包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲內部多個隔層，能輕鬆將隨身物品分類。（圖／記者林明瑋攝）

承襲優雅的外型，Dior St Honoré染上丹寧藍、拿鐵白、石灰色、奶茶色，都是不張狂的美麗色調，雖是秋冬推出，其實一年四季都合用，而且很容易搭配服裝。

►包・開箱／曾之喬祭出美胸演繹MIU MIU口金包　療癒奶茶色超Ｑ

►包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

DIOR, St Honoré, St Honore, Rue Saint-Honoré, 聖奧諾雷路, 包開箱
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

對他是喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你陷入愛河 這顆蘋果會不會太可愛！迪士尼幫AirPods換上新衣　竟500元有找 「小熊維尼辦公小物」趕走上班憂鬱！逗趣姿勢幫你舉手機、扛眼鏡 許路兒晉升最強帶貨王！精選5個愛用包　全變熱銷爆款 通通百元價！6款絕不失手「自然系修容」　一刷就是精緻小臉 諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面