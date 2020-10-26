張鈞甯、辛芷蕾全身CHANEL比美！　刻意「下拉領口」小露香肩拼了

▲張鈞甯與辛芷蕾同框比美，均穿著全套香奈兒出鏡。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星張鈞甯昨（25日）出席大陸時尚活動，在競爭激烈的紅毯上，選擇了CHANEL（香奈兒）2020秋冬系列黑色洋裝成為戰袍，散發優雅性感韻味，而在場女星中，同樣穿著全套香奈兒亮相的還有辛芷蕾，剛剛晉升品牌形象大使的她，直接以平口緊身裙裝搭配鳥籠包登場，與張鈞甯同框比美，兩人吸睛行頭引起關注。

▲張鈞甯昨日以香奈兒2020秋冬系列黑色洋裝登上紅毯，刻意拉下領口小露香肩。（圖／翻攝自張鈞甯微博、品牌提供）



張鈞甯昨日以香奈兒2020秋冬系列黑色洋裝登上紅毯，剪了俐落短髮的她，穿上全身黑單品更顯率性氣息，不同於秀上中規中矩的穿著，張鈞甯刻意將兩側的領口往下拉，運用小心機讓白皙鎖骨大方見客，再以腰帶點綴，增添誘人曲線。雖然整體造型偏向安全牌，但是張鈞甯光是露出肩線與筆直長腿就相當吸睛，加上流蘇耳飾打造垂墜效果，最後腳踩品牌早秋高跟鞋，行頭相當完整。

▲辛芷蕾穿著2020早秋系列的平口長裙搭配鳥籠包，米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包 NT$666,900。（圖／翻攝自微博辛芷蕾、品牌提供）

近日才獲得香奈兒青睞晉升品牌大使的辛芷蕾，同樣在紅毯上以全套香奈兒出鏡，辛芷蕾綁起俐落包頭露出氣勢五官，以2020早秋系列的平口長裙登場，整齊的排扣設計遊走於裙身中央，勻稱的剪裁設計伴隨纖瘦身軀展開，辛芷蕾駕馭起來相當輕鬆，且裙裝高開衩元素則讓她在行走之餘，長腿若隱若現。

不光如此，要價66萬的「鳥籠包」也直接搬上紅毯，被辛芷蕾提在手中十分搶眼；再以Mademoiselle Privé Bouton Perlez珠寶以及COCO CRUSH系列耳環上身，行頭順勢攀升了不少，即便與張鈞甯同框比美，也各自擁有大批粉絲力挺。

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