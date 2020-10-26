fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯、辛芷蕾全身CHANEL比美！　刻意「下拉領口」小露香肩拼了

>

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲張鈞甯與辛芷蕾同框比美，均穿著全套香奈兒出鏡。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星張鈞甯昨（25日）出席大陸時尚活動，在競爭激烈的紅毯上，選擇了CHANEL（香奈兒）2020秋冬系列黑色洋裝成為戰袍，散發優雅性感韻味，而在場女星中，同樣穿著全套香奈兒亮相的還有辛芷蕾，剛剛晉升品牌形象大使的她，直接以平口緊身裙裝搭配鳥籠包登場，與張鈞甯同框比美，兩人吸睛行頭引起關注。

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲▼香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯昨日以香奈兒2020秋冬系列黑色洋裝登上紅毯，刻意拉下領口小露香肩。（圖／翻攝自張鈞甯微博、品牌提供）

張鈞甯昨日以香奈兒2020秋冬系列黑色洋裝登上紅毯，剪了俐落短髮的她，穿上全身黑單品更顯率性氣息，不同於秀上中規中矩的穿著，張鈞甯刻意將兩側的領口往下拉，運用小心機讓白皙鎖骨大方見客，再以腰帶點綴，增添誘人曲線。雖然整體造型偏向安全牌，但是張鈞甯光是露出肩線與筆直長腿就相當吸睛，加上流蘇耳飾打造垂墜效果，最後腳踩品牌早秋高跟鞋，行頭相當完整。

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲張鈞甯、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博張鈞甯、辛芷蕾）

▲辛芷蕾穿著2020早秋系列的平口長裙搭配鳥籠包，米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包 NT$666,900。（圖／翻攝自微博辛芷蕾、品牌提供）

近日才獲得香奈兒青睞晉升品牌大使的辛芷蕾，同樣在紅毯上以全套香奈兒出鏡，辛芷蕾綁起俐落包頭露出氣勢五官，以2020早秋系列的平口長裙登場，整齊的排扣設計遊走於裙身中央，勻稱的剪裁設計伴隨纖瘦身軀展開，辛芷蕾駕馭起來相當輕鬆，且裙裝高開衩元素則讓她在行走之餘，長腿若隱若現。

不光如此，要價66萬的「鳥籠包」也直接搬上紅毯，被辛芷蕾提在手中十分搶眼；再以Mademoiselle Privé Bouton Perlez珠寶以及COCO CRUSH系列耳環上身，行頭順勢攀升了不少，即便與張鈞甯同框比美，也各自擁有大批粉絲力挺。

►范冰冰「羽毛裝」大秀白皙鎖骨！前衛造型卻失算　網酸：玉米鬚

倪妮剪了短髮氣場更絕！「深V馬甲裙」火辣胸線、美臀一次噴發

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

張鈞甯, 辛芷蕾, CHANEL, 香奈兒, 早秋, 秋冬, 2020, 時裝
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

對他是喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你陷入愛河 這顆蘋果會不會太可愛！迪士尼幫AirPods換上新衣　竟500元有找 「小熊維尼辦公小物」趕走上班憂鬱！逗趣姿勢幫你舉手機、扛眼鏡 許路兒晉升最強帶貨王！精選5個愛用包　全變熱銷爆款 通通百元價！6款絕不失手「自然系修容」　一刷就是精緻小臉 諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面