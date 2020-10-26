MK超限量包款全台僅一顆在這賣！「老花口罩」驚喜釋出才五百台幣

記者王則絲／台北報導

MICHAEL KORS近日宣佈於台北信義新天地A9館開設全新店面，延續品牌一貫的美式設計、明亮淺色店裝，除販售2020秋冬最新單品之外，為迎接新店開幕，特別推出「全台僅限量一只」的MICHAEL KORS COLLECTION獨家手袋。與此同時，MK官網驚喜釋出了新款「老花口罩」，讓時尚迷們又增添一款時髦口罩選擇。

▲MICHAEL KORS 信義A9全新店面。（圖／品牌提供）



MICHAEL KORS於信義A9展店，承襲品牌一致性的店面風格，明亮顯眼、陳列舒爽，店內滿滿的秋冬新品絕對讓人逛個過癮，包括今年秋冬全新推出的SOHO系列鍊帶包、熱銷的MK老花系列款式，以及「卡門CARMEN」特殊皮革拼接系列包款。

▲MK Soho 鍊帶包，NT＄17,500。（圖／品牌提供）



▲MK Carmen 皮革拼接提包，NT＄21,000。（圖／品牌提供）



▲MK Signature 老花迷你提包。（圖／品牌提供）



此外，全台僅有一顆的獨家包款「Michael Kors Collection Monogram」則是本次展開新店面的主角，MICHAEL KORS COLLECTION系列包款代表性的「MKC」金屬LOGO相當醒目，蛇皮紋理搭上黑白灰的色調，再加上圓形的釘扣設計點綴，頗有硬派龐克風的氣息，特別適合喜歡街頭酷Girl風格的女孩，搭配甜美穿搭也能起到中和協調的作用。

▲MK A9新店面獨家包款，Michael Kors Collection Monogram 鉚釘飾皮革拼接肩背包，NT＄59,200。（圖／品牌提供）



MICHAEL KORS官方IG與官網近日釋出MK Signature 造型系列配件，包括棒球帽、口罩以及絲巾，其中「MK老花口罩」瞬間吸引了網友們的注意，目前已上架美國官網與部分商店，定價為18元美金（約台幣515元）。

▲MK釋出全新老花系列配件。（圖／翻攝自IG@michaelkors）



另一紐約時尚品牌TORY BURCH 於上個月中也首度於台北地區之外展店，選在台中新光三越中港店盛大開幕，邀請藝人袁艾菲到場助陣，除了秋冬新品與熱銷經典包款外，也有提供多款獨家包款選擇。

▲TORY BURCH新光三越台中中港店獨家包款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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