Angelababy性感鏤空裝腰部「連開4洞」　轉背面更絕曲線全露

▲Angelababy（楊穎）晉升DIOR彩妝大使，火速以性感鏤空裝出席活動 。（圖／翻攝自微博楊穎工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）剛晉升DIOR彩妝大使，昨（25日）就火速出席品牌活動，以一身黑色緊身背心搭配皮裙出鏡，最大亮點就屬腰間霸氣「連開4洞」，低調展露纖瘦螞蟻腰，最後加上一雙美腿搶鏡，即便全身黑仍然吸睛，獲得粉絲大讚：「少女身材。」

▲Angelababy以2021早春系列鏤空背心搭配早秋的皮裙亮相 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy受到DIOR青睞，獲得彩妝大使頭銜，25日出席品牌新品活動，就以2021早春系列鏤空背心搭配早秋的皮裙亮相，只見緊身黑色上衣完美包覆Angelababy纖瘦曲線，最搶鏡的莫過於在腰間一口氣「連開4洞」，頗有向下延伸的視覺效果，伴隨火辣螞蟻腰展開，就連側面和背面也不放過，露得十分巧妙成功吸睛。視線向下看，皮革短裙下藏了筆直長腿，Angelababy無論站著或是坐下，身材都經得起考驗，最後以黑色高跟鞋收尾，全身黑造型遊走於率性與性感之間，取得巧妙平衡。

▲Angelababy身兼運動品牌 adidas Originals代言人，運動風造型同樣輕鬆駕馭。（圖／翻攝自微博楊穎工作室）

除了DIOR彩妝大使頭銜，Angelababy也身兼運動品牌 adidas Originals代言人，日前換上截然不同的粉色套裝搭配蓬鬆捲髮登場，逆齡氣息十足，也不忘內搭短版T恤露出緊實腰線，也掀起粉絲大讚：「每個造型都好看」、「Angelababy身材絕了」、「不像生過孩子。」

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