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出軌也打死不認星座Top 3　獅子怕丟臉、第1名只是不想當壞人

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▲▼出軌打死不認星座Top 3。（圖／翻攝自fb/tvNdrama）

▲劈腿寧可擺爛也不承認，讓人氣得牙癢癢。（圖／翻攝自IG/tvNdrama FB，以下同）

編輯/ Lily

一段感情結束大部分原因都是因為另一半劈腿，劈腿就算了，最怕的是被發現還死不承認，有的人太貪心兩個都放不開，有的不想當壞人，更認為精神出軌並不是劈腿，以下三個星座出軌打死絕對不認，眼睛請務必要放亮！

▲▼出軌打死不認星座Top 3。（圖／翻攝自fb/tvNdrama）

第3名 雙魚座

有些雙魚男和異性相處才抓不住分寸，總讓有曖昧不清的錯覺，誇張到另一半都察覺不對勁。當被興師問罪時，雙魚反而不慌不忙地聲稱兩人只是朋友而已，還希望另一半多給些交友自由。事實上他並不是死不承認，在他的世界並不認為這樣有問題，平常撒網撒習慣了，能撩一個是一個，順便證明自己還有一點魅力。

▲▼出軌打死不認星座Top 3。（圖／翻攝自fb/tvNdrama）

第2名 獅子座

獅子男出軌被抓是絕對不會承認的，他們「見笑轉生氣」是第一名，被發現劈腿的蛛絲馬跡，對他們而言是很丟臉的事情，會非常小心不被另一半發現。他們的情緒轉換是先生氣再否認，最後再討好另一半，想要息事寧人。即便真的不愛了，他還是想維持現狀，等到下一次有個好機會再分手。

▲▼出軌打死不認星座Top 3。（圖／翻攝自fb/tvNdrama）

第3名 雙子座

雙子其實滿容易動心的，就算身邊已經有了另一半，還是會不時的欣賞別人，他認為身體和精神是分開的，只要兩者沒有一起出軌，他就不認為自己是做錯。若是被抓到劈腿絕不會承認，因為他不想背負這個罪名，如果坦白承認了，以後就會被朋友指指點點，他很在意別人對他的看法。

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關鍵字：

星座, 出軌, 劈腿, 排行榜
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