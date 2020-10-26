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寶格麗超限量下午茶晶華登場　彩寶變甜點、入口前美照拍不停

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▲▼ BVLGARI晶華下午茶 。（圖／公關照）

▲晶華酒店自10月5日起至11月31日於酒店二樓上庭酒廊，推出「寶格麗彩寶藝術午茶組」，每套1,280元。（圖／寶格麗提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

晶華酒店為迎接寶格麗（BVLGARI）全新 Peter Marino形象概念店正式開幕，特別於2樓上庭酒廊推出每日僅限量10套、需3天前預訂的「寶格麗彩寶藝術午茶組」，點心房團隊以「彩寶之王」的藝術珠寶為靈感，將當中的紅寶、藍寶與祖母綠意象融入其中，創作7款猶如小珠寶的鹹、甜點，賞心悅目又美味，享用前肯定美照拍不停。

▲▼ BVLGARI晶華下午茶 。（圖／公關照）

▲寶格麗全新PETER MARINO形象概念店於台北晶華酒店開幕。

▲▼ BVLGARI晶華下午茶 。（圖／公關照）
▲晶華酒店從寶格麗著名的彩色寶石作品發想，此為Barocko系列頂級彩寶項鍊。（圖／翻攝bulgari IG）

雙人份的寶格麗彩寶藝術午茶組，盛裝於透明的珠寶盒中，每一道甜點都與彩色寶石相呼應，包括紅寶胡蘿蔔野莓、祖母綠開心果榛果、藍寶生乳奶酪等，同時搭配鹹食魚子醬起司和生火腿奶油，搭配隨餐附的2杯咖啡或茶飲，讓貴客滿足視覺、味蕾，享受輕鬆的午茶時光，期間限定至11月底。

▲▼ BVLGARI晶華下午茶 。（圖／公關照）

▲寶格麗彩寶藝術午茶組共有7款鹹、甜點。

精品與時尚品牌聯手知名飯店推出的下午茶，總美得令人捨不得吃，台灣設計師品牌JAMEI CHEN慶祝位於台北大安路的全新概念店開幕，至10月底前聯手文華東方酒店推出童趣主題的下午茶雙人套餐，當中火腿起司三明治以小木馬造型呈現，可愛極了，每日僅接受3組預約。

▲▼陳季敏下午茶 。（圖／公關照）

▲JAMEI CHEN大安路全新概念店至10月31日，提供與文華東方酒店合作的雙人下午茶套餐，2,980。（圖／JAMEI CHEN提供）

►台灣設計師陳季敏在店裡蓋「告解小窗」　這時來還能吃到貴婦下午茶

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 晶華酒店, 下午茶, JAMEI CHEN
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