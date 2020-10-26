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ZARA「黑白喪屍」大片氣場超驚艷　全新內著系列用看的就感到舒服

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▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬系列大片。（圖／翻攝自ZARA，以下同）

記者王則絲／台北報導

西班牙快時尚品牌ZARA配合秋冬女裝上架，於近期釋出了一系列無色彩的黑白形象，美照規格、意境堪比時尚大片，令人驚艷，整組照片的強大氣勢透過模特兒們宣洩而出，黑白的時髦衣裝給人一種特務的既視感，又或者是幹練的機師、航空員，不過也有網友形容像是「喪屍出閘」。

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

ZARA今年秋冬邀請到攝影師Steven Meisel執掌形象，模特兒們穿著貫穿本季的黑、白單品，穿梭於遼闊的停車場跑道與草原，並挽起相同的辮子包頭、頂著濃烈的煙燻妝容，展現強勢、幹練同時不失性感，完整呈現女性的剛毅魅力，不過在模特兒臉上看不見笑容，在黑白鏡頭下不免顯得有些戰慄，因此也讓些許網友認為像是「喪屍出閘」。

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

從這組形象大片中同時也能看見今年秋冬潮流趨勢，本季重點單品包括都會感的西裝、男士風格襯衫、中性剪裁的排扣羊毛大衣，帶有點將帥的軍裝風格，當然也不乏合身的洋裝款式，以及個性皮革單品、鞋款配件，而在飾品部分則是以「鏈條」元素為主，極具份量感的手環、項鍊、耳環和戒指，為沈著的黑白套裝增加亮點。

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA推出全新內著系列。（圖／翻攝自IG@zara，以下同）

ZARA近日還推出了全新貼身內著系列，延續秋冬大片以黑白風格為主，不過分追求集中托高，而是主打舒適性，適合各種胸型的女孩，包括法式性感的蕾絲Bra、可愛感抓皺邊和最簡單的素面基本款，同時也提供垂墜感睡衣等單品，光是用看的就能感到舒適的氛圍。

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲ZARA秋冬大片、新內著系列。（圖／翻攝自ZARA）

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關鍵字：

ZARA, 秋冬, 黑白, 內著, 內衣
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