超模KK亮「瘦腿神器」呼籲投票　翹臀珍背VOTE包趕流行

▲珍妮佛羅培茲背約13,500元的Coach VOTE包，騎腳踏車去投票。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統大選進入倒數階段，名人們紛紛在IG等社群網站呼籲投票，不忘藉由時尚穿搭催票，因為近期最熱門的各式單品就是印有「VOTE」（投票）的設計，天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）即背著代言品牌Coach的托特包、騎著腳踏車去投票，包上大大的「VOTE」字樣替她發聲「投票總是很時髦」！

▲「超模KK」卡莉克勞斯穿Stuart Weitzman的Vote靴、耳際戴VOTE字樣耳環催票。（圖／翻攝karliekloss IG）



不僅是行使投票權很時髦，搶搭這股大選熱潮的設計也款款吸睛，例如超模「超模KK」卡莉克勞斯（Karlie Kloss）套上Stuart Weitzman有「瘦腿神器」的5050過膝長靴，上面有直排的VOTE字母裝飾，而她耳際還有飾品品牌Studs的VOTE字樣耳環，從頭到腳都呼應時事氛圍。

▲脫口秀天后歐普拉多次穿上Michael Kors（左）與Tory Burch的VOTE上衣呼籲投票。（圖／翻攝oprah IG）

而關於VOTE字樣的上衣設計更是豐富，脫口秀天后歐普拉（Oprah）多次穿上美國時尚品牌Michael Kors黑白針織衫與Tory Burch的彩色VOTE字樣T恤呼籲選民踴躍投票；而剛升格當媽媽的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）更是關心孩子的未來，都穿上設計師Prabal Gurung創作的VOTE T恤、抱著嫩嬰投票，一同見證民主的重要時刻。

▲剛生產完1個月的超模吉吉哈蒂德，穿著設計師Prabal Gurung創作的VOTE T恤投票。（圖／翻攝gigihadid IG）

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