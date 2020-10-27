化妝反變醜？新手常犯的5大NG誤區　腮紅畫錯位置老5歲！

▲明明跟著美妝部落客影片化妝卻覺得畫得醜？可能你也有新手常犯的NG誤區。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@laneige_kr、@jnnn2；小紅書@一粒七

可能很多剛開始學化妝的人都有這些疑問，「為何化了妝沒變美反而變醜變老？」、「明明跟著美妝部落客以片化妝，但畫起來就是怪怪、髒髒的」，如果你也有以上這些困擾，很有可能是因為你也犯了新手常有的5個化妝誤區。想讓改善妝容更精緻，快來找出錯誤，學習正確畫法。

NG 1：底妝色號太白



不少女生都喜歡偏白皙的妝感，上底妝時會使用比自身膚色亮很多的色號，但色號太白不僅容易跟脖子出現明顯色差，還會無法融入膚色，反而讓肌膚看起來灰灰的。

粉底色號可選比臉部和脖子亮半個色號或1個色號，再白就會不自然，如果臉部與脖子本來色差就比較明顯的人，上妝時記得脖子也要帶到。

NG 2：遮瑕顏色、手法錯誤



有些必較明顯的瑕疵像是黑眼圈、痘疤、斑點等，光靠粉底無法很好地被修飾，這時候使用遮瑕產品來修飾只對了一半，用什麼、怎麼用也很重要，否則塗的再厚都遮不好。

首先顏色選錯是很多新手都會犯的錯，遮瑕色號不能比本身膚色白，要比膚色深、一點或跟膚色一樣的顏色，不要用手推，容易將遮瑕整個拍開，什麼都遮不住，建議用刷子將遮瑕平鋪在瑕疵處，再將邊緣向外刷模糊界線，讓遮瑕更自然地融入周圍肌膚。

NG 3：眉毛僵硬過濃



很多化妝新手畫眉毛時會用眉筆畫上下兩條線將眉毛框住，再把框線裡塗滿顏色，這樣畫出來的眉毛邊線明顯、輪廓生硬，且整個眉毛顏色容易太濃，變成蠟筆小新眉。

首先眉彩顏色要挑選跟髮色相近或淺一個色號的顏色，畫眉毛時先在下緣勾勒出眉毛角度，眉筆以畫線條的方式照著毛流方向填補眉毛空隙，眉頭留空不畫，接著沾取淺一點的眉粉從眉中往眉尾均勻暈染，再用刷子上的餘粉從眉頭順過整個眉毛，讓眉毛自然呈現由淺到深，眉型也更自然。

NG 4：眼影色塊感明顯



如果老是覺得自己眼妝畫得髒、不好看，很有可能是因為你沒有將眼影確實暈染開，每個顏色都是個別的色塊堆在眼皮上，看起來當然髒，還有濃妝豔抹的感覺。

畫眼妝第一步記得先用一個淺色先在眼窩打底再上其他色彩，每個顏色交接處要用刷子暈染開，尤其眼窩邊緣一定要記得均勻刷開，不要有明顯的交界「線」，除非特殊妝感刻意保留。

NG 5：腮紅過重顯老態



雖然腮紅有很多不同畫法，但不管何種畫法，顏色過重、區域畫的太大就容易變成猴子屁股，看起來還顯老。

首先選擇頰彩顏色時可以跟唇妝一起考慮，可以挑選跟唇彩有呼應或相近的色調，沾取少量淡淡掃上一層，慢慢疊加調整到合適的顯色度，且要記得範圍不要超過鼻翼線，有眼袋的人也要避開眼袋，如果唇彩顏色很飽和很重，那頰彩顏色就要放更淡。

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